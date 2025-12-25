我是廣告 請繼續往下閱讀

以2年總值3400萬美元加盟芝加哥白襪的日本強打村上宗隆，於12月23日日在球隊主場舉行入團記者會。這場原本象徵「史上最年輕三冠王」正式挑戰大聯盟的重要時刻，卻因轉播安排問題，在美國球迷與媒體之間掀起不小爭議。白襪隊媒《Southside Showdown》痛批球團安排不當，沒有顧及日本球迷的感受。引發爭議的關鍵，在於村上宗隆入團會見的直播方式。該場記者會由白襪自2025年起合作的新轉播單位CHSN（Chicago Sports Network）獨家播出，但即便是付費訂閱用戶，只要身處芝加哥地區以外，便無法收看直播。美國體育網站《FanSided》旗下白襪專站《Southside Showdown》對此提出嚴厲批評，甚至以「白襪在村上宗隆入團會見的選擇上，剛剛遭受了嚴重損失」為標題，直指球團公關操作失當。該文指出：「這是白襪多年來難得迎來的大咖自由球員，許多球迷都期待能第一時間看到他的入團會見。起初只是感到煩躁，但隨後更讓人擔心，因為在日本，有成千上萬熱愛村上、準備追隨他大聯盟生涯的球迷。」報導也特別點出，村上的入團會見是在日本時間凌晨2點開始，對日本球迷而言極不友善。相較之下，2023年休季大谷翔平加盟洛杉磯道奇時，球團刻意選在日本晚間8點舉行記者會，明顯考量到日本觀眾收看需求，形成鮮明對比。文章直言：「村上在日本職棒改寫了日本出生選手的單季全壘打紀錄，以56轟與三冠王成為國民級巨星，毫無疑問會為白襪帶來大量新球迷。但只因不是當地居民，就無法觀看入團會見，這對新球迷而言，並不是一個好的第一印象。」《Southside Showdown》也指出，過去白襪球迷能透過球隊官方YouTube頻道收看相關記者會，但自從轉播權轉移至CHSN後，這樣的開放方式已不復存在。「究竟該怪球團，還是該怪轉播網路，我們不得而知，」文章最後寫道，「但無論如何，這次的處理方式都讓人留下了相當不好的印象。」