NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士日前迎戰奧蘭多魔術，在史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）攻下26分領軍下，以勝利收下2連勝，戰績回到五成水準。事件發生在一次暫停期間，根據現場流出的非官方影片畫面，葛林與柯爾在板凳席旁出現激烈口角，情緒明顯升高。之後葛林直接離開板凳席返回休息室，並未再回到場上，讓原本順利推進的比賽蒙上一層陰影。勇士球團賽後並未立即對此事件做出進一步說明。賽後，新秀後衛布蘭丁．波傑姆斯基（Brandin Podziemski）被媒體詢問對此事件的看法時，態度相當保留。他直言自己並未看到或聽到當下狀況，只簡短表示：「我沒有看到也沒有聽到任何事，之後會被處理好。」當被進一步追問，是否有球隊內規定球員一旦離開板凳席就等同於結束該場比賽時，波傑姆斯基同樣回應「我不知道」。儘管在「偵查事件」方面沒有提供太多資訊，波傑姆斯基此役在場上表現仍可圈可點，替補攻下16分，另有4籃板、5助攻，成為勇士輪換中穩定輸出的成員之一。勇士本季開季曾擊敗洛杉磯湖人隊與丹佛金塊隊，一度打出氣勢，但隨後狀況急轉直下，戰績起伏不定。這場擊敗魔術的勝利，讓勇士暫時止住波動，也被視為重新累積動能的可能起點。不過，魔術此役有多名傷兵，這場勝利的含金量仍有討論空間。至於葛林是否會因與柯爾的場邊衝突而面臨進一步內部處分，目前仍有待球團後續說明。勇士接下來將於聖誕節在主場迎戰達拉斯獨行俠），在全國焦點賽事登場前，團隊氣氛與場內外紀律，勢必成為外界持續關注的焦點。