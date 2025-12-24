我是廣告 請繼續往下閱讀

沙加緬度國王在今年賽季的開局極為低迷，隨著球隊戰績深陷泥淖，管理層似乎已準備好對陣容進行大刀闊斧的重整。根據資深記者Chris Haynes的最新報導，國王已正式將後衛蒙克（Malik Monk）擺上交易貨架。這名過去幾年被視為聯盟頂級第六人的後場核心，在本季國王的輪替中已徹底被邊緣化，種種跡象都能看出他在國王的日子已進入倒數計時。過去幾個賽季，蒙克一直是聯盟中最穩定的第六人之一，但本季卻逐漸淡出國王的固定輪替陣容。數據顯示，蒙克上季出賽65場，場均上場時間超過31分鐘；然而本季出賽24場，場均時間驟降至不到23分鐘。隨著上場時間減少，他的整體數據也明顯下滑，場均得分從上季的17.2分降至12.5分，出手次數也從14.4次減少至10.3次，幾乎所有主要數據都退步。Chris Haynes報導指出，國王總教練克里斯提（Doug Christie）、教練團以及球隊高層已明確表示，蒙克並不在國王未來建隊藍圖之中。這名9年資歷的老將上季才剛創下得分、助攻、籃板、抄截與阻攻等多項生涯新高，如今卻成為「邊緣人」，最快可能在數周內被交易離隊。休賽季的補強動作被認為是影響蒙克出賽空間的主因。國王接連引進「威少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）與施洛德（Dennis Schröder），加上上季已到位的札克・拉文（Zach LaVine），後場競爭異常激烈。此外，迎來生涯第4個賽季的艾利斯（Keon Ellis）也逐漸獲得教練團信任，進一步壓縮蒙克的上場空間。目前衛斯布魯克與施洛德每晚平均上場約29分鐘，拉文則接近32分鐘，蒙克的角色自然被邊緣化。先前也有傳聞指出，國王有意清理部分老將，包括衛斯布魯克、拉文與德羅展（DeMar DeRozan），原因在於教練團與部分資深球員之間存在所謂的「溝通落差」。截至目前，國王戰績僅7勝22敗，位居西區墊底，同時也是全聯盟第三差的戰績。若球隊決定全面轉向年輕化重建，未來2個月勢必將成為交易市場上的活躍角色，而蒙克的動向，可能只是個開始。