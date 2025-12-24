金州勇士前鋒格林（Draymond Green）在近期的短短一周內話題不斷。先是在勇士對上鳳凰城太陽的比賽中遭到驅逐出場，昨日在勇士擊敗奧蘭多魔術的比賽中，他又因在板凳席與總教練柯爾（Steve Kerr）發生激烈爭執，幾乎缺席整個下半場。對此《ESPN》資深記者Marc J. Spears在《NBA Today》節目中說道，格林近期之所以情緒浮躁，很大程度源於他對自己在勇士陣中扮演的角色感到「沮喪」。
防守長人的重擔超出負荷！名記揭露格林與主帥衝突內幕
根據《ESPN》記者Marc J. Spears在《NBA Today》節目中的最新報導，格林近期之所以情緒浮躁，很大程度源於他對自己在陣中扮演的角色感到「沮喪」。Spears指出，格林對於每場比賽都必須被迫去防守那些比自己重40到50磅的中鋒球員感到非常疲憊。
這對於已經步入生涯後期的格林來說，無論在體力或心理上都是巨大的負擔，而這份長期累積的不滿，或許正是他與柯爾爆發爭執的導火線。
霍福德缺陣導致格林身陷苦戰！二年級中鋒也還在養成
事實上，勇士在休賽季簽下資深長人霍福德（Al Horford），初衷就是為了讓身高僅6呎6吋的格林能回到更舒適的大前鋒位置，減輕他在禁區與長人肉搏的壓力。然而事與願違，霍福德在本季開局便頻繁遭傷病纏身，至今30場比賽中僅出賽13場，且只有1場先發。
雖然二年級中鋒波斯特（Quinten Post）的表現令人驚艷，但場均上場時間仍控制在19分鐘以下。在內線戰力吃緊的情況下，格林被迫頻繁支援中鋒的防守任務，去面對比自己高出半個頭以上的巨漢。
聖誕大戰迎來曙光！霍福德有望復出緩解內線荒
勇士教練團顯然也意識到這個問題的嚴重性。總教練柯爾在周一賽前透露，因背傷缺陣多時的霍福德有望在聖誕節對陣達拉斯獨行俠的焦點大戰中復出。對於勇士而言，霍福德的回歸不僅能填補禁區防守的缺口，更有望將格林從繁重的內線防守任務中解放出來。隨著賽季逐漸邁入中段，勇士急需穩定軍心，進而緩解格林的挫折感，將是球隊能否重新回到爭冠軌道的關鍵因素。
