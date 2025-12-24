NBA美國職籃（National Basketball Association）華盛頓巫師今（24）日宣布，陣中的21歲前鋒惠特莫（Cam Whitmore）被診斷出右肩出現「上肢深層靜脈血栓」（Deep Vein Thrombosis, DVT），將無限期缺陣。惠特莫日前因肩膀痠痛連續缺席兩場比賽，經進一步檢查後確認為血栓問題，球團已著手評估治療方案，並對其完全康復保持審慎樂觀態度。

巫師本賽季交易來惠特莫　期望能讓他好好發揮

今年7月，巫師以兩枚未來次輪選秀權向火箭換回惠特莫，期望他能在重建中的球隊獲得更穩定的發揮空間，並成為培養重點之一。近期他也持續與總教練基夫（Brian Keefe）密切合作，納入球隊長期發展計畫。不過本季至今，惠特莫出賽21場皆為替補，場均上場16.9分鐘，繳出9.2分、2.8籃板與0.7助攻，整體表現起伏不定。

惠特莫是2023年NBA選秀首輪第20順位新秀，前兩季效力休士頓火箭，生涯場均可攻下10.8分。根據《ESPN》研究數據顯示，他在上季每次觸球平均可拿下0.46分，在至少累積1000次觸球的球員中高居聯盟第4，展現出色的單打與終結能力。

突如其來的血栓問題　惠特莫何時復出仍是謎

近期惠特莫因肩膀不是連續缺席2場比賽，對此經過進一步檢查後確認為血栓問題，而巫師球團內部先前就曾因惠特莫場上投入度問題，一度調整輪換安排，如今血栓傷勢突如其來，也讓這位極具天賦的前鋒成長將陷入停滯。

血栓並未罕見　文班亞馬也曾得過

深層靜脈血栓近年在NBA並非罕見案例，馬刺球星文班亞瑪（Victor Wembanyama）與公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）近季皆曾受此影響，所幸兩人最終順利復出。醫學專家指出，DVT初期症狀與一般運動傷害相似，若未及早發現，恐引發更嚴重併發症。

