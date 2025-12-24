NBA美國職籃（National Basketball Association）前狀元西蒙斯（Ben Simmons）目前雖仍是自由球員，但已率先找到籃球場外的「新東家」。根據《Andscape》報導，他已正式收購「南佛羅里達帆船隊」（South Florida Sails Angling Club）的控股權，跨足職業釣魚聯盟（Sport Fishing Championship, SFC）當老闆。
跨界入主SFC！西蒙斯愛上釣魚源於童年的回憶
西蒙斯在接受《Andscape》專訪時展現了對這項運動的熱愛。他將SFC比作「釣魚界的 F1」或「釣魚界的LIV Golf」。SFC成立於2021年，是一個由16支隊伍組成的國際職業海釣聯盟，賽事遍布北美多個州，採取積分制競逐年度總冠軍。聯盟其他名人老闆還包括高爾夫球名將謝夫勒（Scottie Scheffler）、NFL球星莫斯特（Raheem Mostert）、NASCAR車手狄倫（Austin Dillon）等
「這是一項非常小眾的運動，除非你親身經歷，否則很難理解其中的技術含量與魅力。」西蒙斯表示，這份熱愛源自他童年在大洋洲的成長經驗。
西蒙斯籃球生涯停滯：坦言「兩年前就該停下來」
回首過去幾年的NBA生涯，西蒙斯自2022年被交易至布魯克林籃網後，因傷病與心理健康問題僅出賽90場，場均貢獻6.5分、6.3助攻與6.2籃板，被外界視為「高薪低貢獻」的代表。2025年2月被籃網買斷後，他曾短暫效力快艇18場，隨後便消失於正式賽場。
西蒙斯坦承，過去兩年他一直深受背部神經傷勢困擾：「我兩年前就該停下來好好休息。當時我的身體完全跟不上大腦，甚至有一段在紐約的時間腿部失去知覺。」他透露，目前正於洛杉磯進行每日兩次的高強度復健與重量訓練，希望讓身體回到巔峰。
西蒙斯不為上場而上場！期待全明星期間復出
對於 NBA 球迷最關心的回歸問題，西蒙斯表示他正與經紀人里奇·保羅（Rich Paul）保持緊密合作，目標是趕在2025-26賽季的全明星賽期間復出。
「如果我想，現在就能加入球隊，但我不想只是為了占據一個名額而上場，那太過自私。」西蒙斯強調，他渴望以100%的狀態回歸競爭。面對外界的批評與社交媒體的議論，西蒙斯顯得釋懷：「我經歷過火海，也看清了現實。現在的我很快樂，無論是作為球隊老闆還是釣魚愛好者，我對籃球的熱情仍在，我的故事還沒寫完。」
《Andscape》
我是廣告 請繼續往下閱讀
西蒙斯在接受《Andscape》專訪時展現了對這項運動的熱愛。他將SFC比作「釣魚界的 F1」或「釣魚界的LIV Golf」。SFC成立於2021年，是一個由16支隊伍組成的國際職業海釣聯盟，賽事遍布北美多個州，採取積分制競逐年度總冠軍。聯盟其他名人老闆還包括高爾夫球名將謝夫勒（Scottie Scheffler）、NFL球星莫斯特（Raheem Mostert）、NASCAR車手狄倫（Austin Dillon）等
「這是一項非常小眾的運動，除非你親身經歷，否則很難理解其中的技術含量與魅力。」西蒙斯表示，這份熱愛源自他童年在大洋洲的成長經驗。
西蒙斯籃球生涯停滯：坦言「兩年前就該停下來」
回首過去幾年的NBA生涯，西蒙斯自2022年被交易至布魯克林籃網後，因傷病與心理健康問題僅出賽90場，場均貢獻6.5分、6.3助攻與6.2籃板，被外界視為「高薪低貢獻」的代表。2025年2月被籃網買斷後，他曾短暫效力快艇18場，隨後便消失於正式賽場。
西蒙斯坦承，過去兩年他一直深受背部神經傷勢困擾：「我兩年前就該停下來好好休息。當時我的身體完全跟不上大腦，甚至有一段在紐約的時間腿部失去知覺。」他透露，目前正於洛杉磯進行每日兩次的高強度復健與重量訓練，希望讓身體回到巔峰。
西蒙斯不為上場而上場！期待全明星期間復出
對於 NBA 球迷最關心的回歸問題，西蒙斯表示他正與經紀人里奇·保羅（Rich Paul）保持緊密合作，目標是趕在2025-26賽季的全明星賽期間復出。
「如果我想，現在就能加入球隊，但我不想只是為了占據一個名額而上場，那太過自私。」西蒙斯強調，他渴望以100%的狀態回歸競爭。面對外界的批評與社交媒體的議論，西蒙斯顯得釋懷：「我經歷過火海，也看清了現實。現在的我很快樂，無論是作為球隊老闆還是釣魚愛好者，我對籃球的熱情仍在，我的故事還沒寫完。」
《Andscape》