我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人本賽季打出不錯的表現，在今（24）日面對鳳凰城太陽賽前打出19勝8敗的佳績，不過一路走來卻始終與傷兵問題糾纏不清。根據統計，湖人在前27場比賽中已經排出多達16套不同先發陣容，顯示陣容穩定度受到不小影響。儘管如此，球隊仍成功維持競爭力，展現深厚韌性，而陣中的中鋒艾頓（Deandre Ayton）也透露湖人能在這種情況下持續保持競爭力的關鍵。湖人近期陷入傷病問題，包括里夫斯（Austin Reaves）、艾頓、唐西奇（Luka Dončić）、八村壘與文森（Gabe Vincent）都有傷在身，不過在今日對戰太陽，里夫斯與艾頓復出，可望幫助湖人對戰太陽求勝。本賽季湖人雖然打出比以往強勢的開季，但陣容上其實出現許多問題，其中頻繁的傷病也影響陣容固定。根據統計湖人在前27場比賽中已經排出多達16套不同先發陣容，顯示陣容穩定度受到不小影響。對此艾頓在週一練習後受訪時談到球隊如何在傷兵不斷的情況下持續前進。他表示，湖人整季幾乎都未能以完整陣容應戰，並強調「我們真正全員到齊大概只有兩場比賽，但大家早就習慣『下一個人頂上』的心態，調整打法，去打我們最舒服的籃球。」艾頓認為，湖人能撐過傷病潮，關鍵在於團隊間的凝聚力與溝通文化。總教練瑞迪克（JJ Redick）也強調人人皆須具備領導責任，而這點也體現在場內外的互動上。即便無法上場的球員，仍持續給予隊友建議與支持，讓場上球員感受到並非孤軍奮戰。艾頓本人也是湖人本季的重要支柱之一，目前出賽23場，場均上場超過29分鐘，繳出15.3分、9籃板、1助攻的成績，投籃命中率高達71%，在攻守兩端都提供穩定輸出。隨著傷兵陸續歸隊，湖人期待能在維持團隊化學效應的同時，進一步提升整體戰力，迎接賽季後段挑戰。