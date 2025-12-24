洛杉磯快艇本季的開局戰績令球迷大失所望。儘管帳面上擁有不俗的球星陣容，但目前戰績僅為7勝22敗，不僅排名西區末段，進攻端更面臨嚴重乾旱。根據《ClutchPoints》資深記者Brett Siegel的最新報導，快艇正與華盛頓巫師接洽，商討引進資深後衛麥凱倫（CJ McCollum）的可能性，試圖在交易截止日前完成最後的季後賽衝刺。
進攻效率全聯盟第24 快艇迫切需要外線火力
快艇目前的困境源於極為低迷的進攻表現。目前球隊場均得分僅110.6分，排名聯盟倒數第三，進攻效率則位居第24位。雖然隊中擁有哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard），但傷病與輪替不穩嚴重削弱了進攻威脅。其中比爾（Bradley Beal）因髖部骨折導致賽季報銷，祖巴茲（Ivica Zubac）近期也遭遇腳踝扭傷，讓內線戰力雪上加霜。
在缺乏穩定第三得分點的情況下，快艇急需一名能自行持球進攻並拉開空間的射手，而麥凱倫正是理想人選。
34歲仍具威脅 麥凱倫成為快艇補強頭號目標
現年34歲的麥凱倫本賽季在巫師依然表現穩健，場均能貢獻18.8分、3.5助攻與3.3籃板，三分球命中率高達39.9%。Brett Siegel指出，由於麥凱倫身背2660萬美元的到期合約，聯盟內部人士認為他或許能用2至3個二輪選秀權達成交易。
麥凱倫的加盟將能即時減輕哈登與雷納德的組織壓力，其優異的外線準度更是目前快艇板凳與先發銜接處最欠缺的武器。
麥凱倫的高薪成交易障礙 但快艇已無退路
儘管麥凱倫的戰力誘人，但高達3070萬美元的年薪是這筆交易最大的挑戰。快艇若要促成交易，勢必得送出對等薪資，可能牽涉多份合約或到期約的靈活運用。然而，若快艇仍將自己視為季後賽競爭者，那麼麥卡倫的「到期合約」反而可能成為降低長期風險的誘因。
消息來源：《ClutchPoints》
我是廣告 請繼續往下閱讀
快艇目前的困境源於極為低迷的進攻表現。目前球隊場均得分僅110.6分，排名聯盟倒數第三，進攻效率則位居第24位。雖然隊中擁有哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard），但傷病與輪替不穩嚴重削弱了進攻威脅。其中比爾（Bradley Beal）因髖部骨折導致賽季報銷，祖巴茲（Ivica Zubac）近期也遭遇腳踝扭傷，讓內線戰力雪上加霜。
在缺乏穩定第三得分點的情況下，快艇急需一名能自行持球進攻並拉開空間的射手，而麥凱倫正是理想人選。
34歲仍具威脅 麥凱倫成為快艇補強頭號目標
現年34歲的麥凱倫本賽季在巫師依然表現穩健，場均能貢獻18.8分、3.5助攻與3.3籃板，三分球命中率高達39.9%。Brett Siegel指出，由於麥凱倫身背2660萬美元的到期合約，聯盟內部人士認為他或許能用2至3個二輪選秀權達成交易。
麥凱倫的加盟將能即時減輕哈登與雷納德的組織壓力，其優異的外線準度更是目前快艇板凳與先發銜接處最欠缺的武器。
麥凱倫的高薪成交易障礙 但快艇已無退路
儘管麥凱倫的戰力誘人，但高達3070萬美元的年薪是這筆交易最大的挑戰。快艇若要促成交易，勢必得送出對等薪資，可能牽涉多份合約或到期約的靈活運用。然而，若快艇仍將自己視為季後賽競爭者，那麼麥卡倫的「到期合約」反而可能成為降低長期風險的誘因。