紐奧良鵜鶘今（24）日遠征克里夫蘭挑戰騎士，儘管狀元郎「胖虎」錫安威廉森（Zion Williamson）展現極高效率砍下26分，但騎士憑藉著多點開花的團隊攻勢，全隊共9人得分上雙，最終以141：118輕取鵜鶘。騎士不僅守住主場勝利，也強勢終結了鵜鶘隊近期火燙的5連勝。鵜鶘本賽季開局可謂一波三折，儘管錫安威廉森在休賽季成功瘦身，但開季後仍因傷病打打停停，導致球隊戰績一度在西區墊底。不過，鵜鶘並未因此放棄，近期突然發力，接連擊敗拓荒者、公牛、火箭、溜馬及獨行俠，帶著5連勝的氣勢昂首造訪克里夫蘭。相對而言，上季在東區領跑的騎士本季表現則出現「斷崖式下滑」，目前戰績僅16勝14敗位居東區第七，急需一場大勝來穩定軍心。兩隊碰頭，騎士展現了絕佳的團隊化學反應，早早建立起雙位數領先，讓比賽在下半場逐漸失去懸念。本場比賽上半場，騎士雙槍米契爾（Donovan Mitchell）與加蘭（Darius Garland）手感並不理想，兩人合計僅得12分。然而，騎士展現了極深的陣容深度，前鋒梅里爾（Sam Merrill）與韋德（Dean Wade）紛紛射出外線冷箭，上半場兩人合力砍下25分，助騎士帶著9分領先進入休息室。易籃後，米契爾找回準星，全場16投11中高效貢獻27分、4籃板與4助攻；加蘭則單場送出8次助攻，將進攻梳理得極其流暢。更令鵜鶘防線崩潰的是，騎士板凳部隊火力全開，4球員得分上雙，全隊9人得分上看雙位數的團隊籃球，徹底擊垮鵜鶘。鵜鶘方面，錫安此役繼續擔任替補，但他依然展現出極強的禁區統治力，全場15投9中轟下26分。儘管他以一己之力對抗騎士的第二陣容，但面對騎士強大的整體性與禁區壓制力，依舊顯得孤掌難鳴，無力扭轉戰局。在終結5連勝後，鵜鶘將獲得2天的喘息時間。接下來，他們將回到紐奧良主場，連續迎接兩場與鳳凰城太陽的背靠背硬仗。鵜鶘能否及時修正內線防守缺點，憑藉主場優勢擊退太陽，將是接下來西區排名爭奪戰的焦點。