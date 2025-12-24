我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）聖安東尼奧馬刺今（24）日在主場迎戰聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆，而馬刺也乘著日前在NBA盃的氣勢，在今日的比賽壓著雷霆打，終場也以130：110大勝雷霆。雷霆這邊亞力山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然攻下33分，不過現場馬刺球迷在他罰球時全場高喊「Flopper」（假摔者）也成為另類焦點。本場比賽，亞力山大在開場不久於上籃時遭到防守犯規，隨即前往罰球線。馬刺球迷立即開始高喊「Flopper」的口號，但這絲毫沒有影響亞力山大的發揮，他穩穩命中罰球，繼續引領球隊攻勢。亞力山大整場球仍展現強大火力，絲毫沒有受到全場球迷影響，他總共砍下33分8助攻，且僅有5次的罰球機會，向現場球迷宣示自己的得分並不是靠買犯上罰球線獲得的。亞力山大之所以遭到「Flopper」批評，是因為他在比賽中常利用身體接觸引發裁判判決，有時會將犯規動作誇大，以增加罰球機會，但這種策略在現今NBA並不罕見，許多歷史偉大球員，包括詹姆斯（LeBron James）、羅德曼（Dennis Rodman）、保羅（Chris Paul）及米勒（Reggie Miller）等人，都曾被標籤為「Flopper」。即便如此，這並未阻止他們在球場上的成功，也同樣未影響亞力山大的競技表現。雖然比賽風格引起部分球迷爭議，但雷霆教練團及隊友對亞力山大的價值仍給予高度肯定，他不僅是球隊進攻核心，也是帶動全隊士氣的重要人物，更是雷霆目前能在聯盟宰制的最大因素。