西區巔峰對決聖誕大戰前夕在聖安東尼奧上演，由近期狀態火燙的馬刺坐鎮主場迎接全聯盟戰績第一的奧克拉荷馬雷霆。儘管雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下全場最高33分，並寫下連續101場得分「20+」的里程碑，與史上第一的張伯倫只差25場，但馬刺憑藉末節一波流的攻勢，終場以130：110爆冷擊潰衛冕軍，豪取7連勝，更完成本季對雷霆的「雙殺」。比賽開局，雷霆頭號球星SGA展現強烈復仇欲望，包辦球隊前7分中的5分。馬刺開局手感略顯冰冷，福克斯（De'Aaron Fox）甚至罕見出現兩罰不中。然而，馬刺隨即調整狀態，新秀卡斯爾（Stephon Castle）外線開火，搭檔老將巴恩斯（Harrison Barnes）禁區強攻，率領馬刺首節結束以31：29微幅領先。次節戰況逐漸白熱化，馬刺一度領先8分，但雷霆射手以賽亞・喬（Isaiah Joe）與SGA聯手反擊，多特（Luguentz Dort）更在半場結束前命中關鍵三分，助雷霆以60：58帶著2分領先進入下半場。雙方易籃再戰後，雙方防守強度提升，單節得分皆未突破30分。雷霆中段雖曾取得4分領先，但馬刺隨即展現驚人的板凳深度，轟出一波14：2的瘋狂攻勢。三節戰罷，馬刺反倒以87：82要回領先。決勝節，雷霆一度追至3分差，但馬刺沒給對手任何翻盤機會，卡斯爾與強森（Keldon Johnson）領軍發動9：0攻勢將分差拉開。隨著馬刺外線三分雨連續傾瀉，分差迅速突破20分大關。雷霆見大勢已去，提前把主力換下，宣告放棄比賽。此役馬刺全隊5人得分上雙、3人得分突破20分大關。卡斯爾攻下全隊最高的24分、巴恩斯20分、凱爾登22分；文班亞馬（Victor Wembanyama）雖然沒有超突出表現，仍穩定貢獻12分。雷霆方面，SGA雖然以22投14中的高效率砍下33分8助攻，將得分連續破20的場次推升至101場，高居歷史第二，僅次於張伯倫；但二當家威廉姆斯（Jalen Williams）18投僅8中，拿17分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）僅入帳7分，禁區完全失守。