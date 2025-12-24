我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人今（24）日作客鳳凰城挑戰太陽，儘管即將年滿41歲的看板球星詹姆斯（LeBron James）高效砍下23分且全場「0失誤」，但湖人在唐西奇（Luka Doncic）缺陣、防線全面崩潰下，第3節單節慘掉45分，一度落後超過30分。最終湖人仍以108：132 不敵太陽，無奈吞下二連敗。湖人此役持續面臨嚴重的傷兵問題，當家球星唐西奇（Luka Doncic）、八村壘（Rui Hachimura）與文森（Gabe Vincent）皆因傷缺陣。雖然主力後衛里夫斯（Austin Reaves）迎來復出，但明顯尚未恢復最佳狀態，僅被安排從板凳端出賽。更雪上加霜的是，禁區戰力海斯（Jaxson Hayes）僅上場5分鐘便因左腳踝酸痛提前離場，讓湖人的禁區防線形同虛設。太陽本場比賽展現了極其流暢的團隊攻勢。布克（Devon Booker）輕鬆繳出21分11助攻的雙十數據，防守悍將狄龍（Dillon Brooks）更是外線手感熱燙，三分球3投全中、飆全場最高的25分。雙方在上半場還能打的不相上下，詹皇在第二節多次命中替湖人續命的三分球、緊咬比分，個人單節獨拿14分，助湖人半場結束僅以57：67落後。然而進入第3節，湖人防線徹底瓦解，太陽單節以超過6成的命中率瘋狂進攻，灌入驚人的45分，分差瞬間被拉開至20分以上，比賽也提前進入垃圾時間。詹姆斯本場比賽出賽近26分鐘，14投7中展現不俗的效率，三分球命中率更達60%，穩定進帳23分、6助攻與2籃板，且全場沒有發生任何一次失誤。自從連續得分上雙紀錄中斷後，詹姆斯的競技狀態不降反升，場均數據回歸「20+5+5」的全能水準。可惜雙方分差實在太過懸殊，讓湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在末節開局便決定放棄抵抗，換上布朗尼（Bronny James）等輪替邊緣的球員磨練。湖人此役防守端的糟糕表現令球迷無奈，全場讓太陽以6成命中率輕鬆取分。