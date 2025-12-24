隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日臨近，西區各強權的補強策略逐漸明朗。根據知名記者Jake Fischer報導，目前西區前6名的球隊中，包含雷霆、金塊、火箭、馬刺與灰狼皆傾向維持現有陣容，唯獨洛杉磯湖人展現強烈補強動機，積極尋求能緩解防守壓力的「3D球員」。然而，湖人能否在有限籌碼下完成心儀交易，目前仍存在極大變數。此時就有分析師指出應該大膽賣掉里夫斯（Austin Reaves），否則防守端永遠會存在極大斷層，成為奪冠的一大阻力。
目標赫伯瓊斯遭鵜鶘回絕 湖人首輪籤恐難奏效
湖人補強清單上的首選，一直是以防守著稱的鵜鶘側翼赫瓊斯（Herbert Jones）。然而，鵜鶘方面的態度極其強硬，已對外表明瓊斯與墨菲（Trey Murphy III）都是球隊非賣品。鵜鶘明確向各界喊話，除非有令人無法拒絕的超級報價，否則「不接受湖人目前能提供的任何籌碼」。
根據聯盟球探分析，鵜鶘若要發動交易，名單排序首選將是阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）、薩迪克・貝（Saddiq Bey）與普爾（Jordan Poole）等球員。此外，國王的防守悍將埃利斯（Keon Ellis）也是湖人關注目標，但埃利斯控球能力受限且無法應對換防，加上過去兩任教頭皆曾縮減其上場時間，評價呈兩極化。
防守速度「全聯盟最慢」？專家指東契奇、詹皇、里夫斯組合隱憂
在湖人急欲補強時，Yahoo體育記者哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）對目前湖人的陣容配置投下反對票。他指出，湖人當前的防守體系堪稱災難，若唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）同時在場，防守端將出現嚴重斷層。
數據顯示，這三名球員在防守端的移動速度皆位列全聯盟「最慢」的前10名，這種缺乏運動能力的組合在爭冠球隊中極為罕見。哈伯斯特羅直言：「一支球隊若有三名球員需要隊友頻繁協防，這樣的體系根本無法在季後賽生存。」
專家大膽獻策：交易里夫斯或許是湖人奪冠生路？
針對湖人的困局，哈伯斯特羅大膽建議球團應考慮交易里夫斯。他分析，唐西奇需要更多具備運動能力與防守韌性的隊友，而 詹姆斯的身體也負擔不了每場都出賽超過35分鐘來支撐戰局。對里夫斯個人而言，轉戰他隊或許也能是成為核心的契機。
目前湖人手握一個首輪籤、一個二輪籤，以及以文森（Gabe Vincent）為主的交易包裹。在補強市場上，其他潛在目標還包括快艇的瓊斯（Derrick Jones Jr.）、籃網的曼（Terance Mann）以及熱火的維金斯（Andrew Wiggins）。湖人管理層是否願意在截止日前梭哈資產，甚至忍痛拆解現有核心陣容，將決定紫金大軍本季能走多遠。
消息來源：知名記者Jake Fischer、Yahoo體育記者哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）
