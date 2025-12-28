我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《MBC歌謠大祭典》出演卡司。（圖／MBC）

2025年即將迎來尾聲，各家電視台紛紛邀請大咖來到現場表演，包括韓國的歌謠大祭典、演技大賞；日本的紅白歌合戰等，每年都會掀起許多討論熱度，《NOWNEWS今日新聞》為您準備日本、韓國跨年節目懶人包，線上看連結、出演卡司一次告訴您，其中歌謠大祭典甚至邀請了aespa、IVE等33組大咖出席！《Radio Star》、《蒙面歌王》、《全知干預視角》、《幫我找房子吧》、《我獨自生活》、《玩什麼好呢?》、《幫我找房子吧》、《我獨自生活》、《玩什麼好呢?》、、《Burn to Win》、《最強棒球》、《鄉村李章宇2》、《極限84》、《既然出生就環遊世界4》、《深夜怪談會5》、《I'm Sunny Thank You》、《新秀教練金軟景》等。《加州汽車旅館》、 《臥底高中》、 《芭妮與哥哥們》、 《勞務師盧武鎮》、《孟教練的惡評者》、 《死亡天使瑪莉》、 《走到月亮為止》、 《月亮在江邊流淌》、《親切的善珠》、 《吞噬太陽的女子》等。《Running Man》、《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》、《射門明星》、《同床異夢2—你是我的命運》、《只要有空，》、《世界有奇事》、《Jungle Bob》、《世界有奇事》、《Jungle Bob》、《出神入化的戀愛2》、《世界有奇事2》、《B:MY BOYZ》、《對於我來説過於刻薄的經紀人－秘書鎮》、《Rising Eagles》、《My Turn》、《我們的抒情曲》、《Little Island, Big Hero》等節目。入圍戲劇：《鬼宮》、《我們的電影》、《一吻爆炸》、《TRY：我們成為奇蹟》、《家母螳螂》、《宇宙Marry Me？》、《四季之春》、《我的完美秘書》、《寶物島》等。aespa、ALLDAY PROJECT、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、IDID、ILLIT、ITZY、IVE、izna、KickFlip、KiiiKiii、LE SSERAFIM、LUCY、MEOVV、NCT DREAM、NCT WISH、NEXZ、NMIXX、PLAVE、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、YB、ZEROBASEONE、珉豪、BEATPELLA HOUSE、然竣、TOMORROW X TOGETHER、HANRORO，共33組。《十二使者》、 《恩秀的好日子》、《最後的夏天》、 《Love Track》、《回到20歲》、 《喀喀喀喀》、 《惡人之國》、 《24小時健身俱樂部》、《我奪走了公爵的初夜》、 《灰姑娘遊戲》、 《女王之家》、《瑪莉與奇怪的爸爸們》、 《華麗的日子》、《拜託老鷹5兄弟！》、 《我的女友比我帥》、 《親密的雷普利》等。（紅組）AiNA THE END、愛繆、ILLIT、幾田莉拉、石川小百合、岩崎宏美、aespa、CANDY TUNE、坂本冬美、髙橋真梨子、chanmina、天童芳美、乃木坂46、HANA、Perfume、Humbert Humbert、FRUITS ZIPPER、MISIA、水森香織、LiSA；（白組）&TEAM、ORANGE RANGE、King ＆ Prince、久保田利伸、鄉裕美、魚韻、純烈、TUBE、Number_i、新濱萊昂、Vaundy、BE:FIRST、福山雅治、布施 明、Mrs. GREEN APPLE、三山宏、M!LK、米津玄師。