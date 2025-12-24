我是廣告 請繼續往下閱讀

馬刺將於聖誕節再度對決雷霆，這場西區強權的再次交鋒，勢必成為焦點戰役。

聖安東尼奧馬刺在主場Frost Bank Center以130：110擊敗奧克拉荷馬雷霆，不僅延續連勝氣勢，賽後更出現令人矚目的畫面。法國新世代球星維克多．比賽結束後，文班亞馬拿起麥克風向球迷高喊：「馬刺家人們，現在感覺如何？」全場隨即爆出歡呼聲。他接著表示，感謝球迷一路以來的支持，並透露球隊與死忠球迷團體「Jackals」早已討論一段時間，希望在主場勝利後，能有屬於馬刺的固定慶祝儀式，隨後邀請全場球迷一同跟隨動作，正式啟動這項新傳統。這套動作被不少球迷視為全球體壇早已流行的「雷霆擊掌」慶祝方式，在足球與美式足球場上都不陌生。美國職業美式足球聯盟中，明尼蘇達維京人隊的「Skol」慶祝即源自斯堪地那維亞文化，用來象徵為健康與勝利歡呼；在多個足球聯賽中，類似節奏的集體拍手動作也被稱為「Thunder clap」。格外巧合的是，馬刺正是在擊敗「雷霆」後，首度公開這項慶祝儀式，也被球迷解讀為一種帶點幽默的象徵性致意。社群平台上隨即掀起熱議，不少人認為，文班亞馬不僅正在場上建立影響力，也逐漸成為聖安東尼奧文化的一部分。此役文班亞馬因輪換調整從板凳出發，僅出賽23分鐘，仍貢獻12分、5籃板、3助攻，投籃9投5中，命中率達55.5%。儘管上場時間受控，他的能量與存在感，卻持續為球隊注入火花。馬刺在這場勝利後，戰績提升至22勝7敗，並拉出7連勝，士氣持續攀升。值得一提的是，文班亞馬近期多場比賽都在有限出賽時間內，成功扮演帶動節奏的關鍵角色，而這股影響力也延伸至場外，成為凝聚主場氣氛的重要核心。