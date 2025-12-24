我是廣告 請繼續往下閱讀

限制選秀權保護範圍： 將保護限制縮小至「前4順位」或「第14順位以後」，藉此消除目前最具爭議的「樂透中段保護」漏洞。

禁止連續獲取高順位： 研議不再允許同一支球隊連續兩年抽中「前4順位」籤。

鎖定樂透排名： 提出在每年3月1日即「鎖定」樂透順位排名。這意味著球隊在三月後的刻意輸球將不再對選秀順位產生任何影響，徹底切斷球季末擺爛的誘因。