NBA美國職籃（National Basketball Association）近期大刀闊斧整頓聯盟風氣，繼上周針對傷病報告與運動博弈實施嚴格新規後，現在進一步將矛頭對準「惡意擺爛」（Tanking）。根據《ESPN》權威記者Shams Charania報導，聯盟在美國時間周五的董事會中提出了多項具體方案，希望能防止球隊為了獲取更好的選秀順位選擇「擺爛」，以維護比賽的競爭公平性。
防堵規則漏洞 「3月就鎖定順位」成焦點
聯盟觀察到，許多球隊在球季尾端會採取極端手段，例如提前宣布主力球員報銷，或讓健康球員坐板凳，特別是當球隊涉及「受保護選秀權」的爭奪時。為了杜絕這種現象，聯盟提出的改革構想包括：
限制選秀權保護範圍： 將保護限制縮小至「前4順位」或「第14順位以後」，藉此消除目前最具爭議的「樂透中段保護」漏洞。
禁止連續獲取高順位： 研議不再允許同一支球隊連續兩年抽中「前4順位」籤。
鎖定樂透排名： 提出在每年3月1日即「鎖定」樂透順位排名。這意味著球隊在三月後的刻意輸球將不再對選秀順位產生任何影響，徹底切斷球季末擺爛的誘因。
重拳打擊非法操縱 不影響正常重建隊伍
近期NBA秩序面臨嚴峻挑戰，季初更發生熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）、拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）等人遭聯邦逮捕的空前事件。聯盟已於上周五發布新規，嚴厲打擊內部消息外洩與操縱表現的行為。
然而，消息人士特別強調，聯盟這次提出的「防擺爛」新規，並非針對正常進入「重建期」的隊伍。Charania寫道：「這些嘗試並不是要阻礙正常使用球員的重建球隊，而是要針對那些在賽季末段『刻意操縱』名單，以求保住選秀權或獲得更高順位的球團。」
目前這些提議仍處於討論階段，最終定案的版本以及是否能達成預期的長期效果，仍有待觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
聯盟觀察到，許多球隊在球季尾端會採取極端手段，例如提前宣布主力球員報銷，或讓健康球員坐板凳，特別是當球隊涉及「受保護選秀權」的爭奪時。為了杜絕這種現象，聯盟提出的改革構想包括：
限制選秀權保護範圍： 將保護限制縮小至「前4順位」或「第14順位以後」，藉此消除目前最具爭議的「樂透中段保護」漏洞。
禁止連續獲取高順位： 研議不再允許同一支球隊連續兩年抽中「前4順位」籤。
鎖定樂透排名： 提出在每年3月1日即「鎖定」樂透順位排名。這意味著球隊在三月後的刻意輸球將不再對選秀順位產生任何影響，徹底切斷球季末擺爛的誘因。
重拳打擊非法操縱 不影響正常重建隊伍
近期NBA秩序面臨嚴峻挑戰，季初更發生熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）、拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）等人遭聯邦逮捕的空前事件。聯盟已於上周五發布新規，嚴厲打擊內部消息外洩與操縱表現的行為。
然而，消息人士特別強調，聯盟這次提出的「防擺爛」新規，並非針對正常進入「重建期」的隊伍。Charania寫道：「這些嘗試並不是要阻礙正常使用球員的重建球隊，而是要針對那些在賽季末段『刻意操縱』名單，以求保住選秀權或獲得更高順位的球團。」
目前這些提議仍處於討論階段，最終定案的版本以及是否能達成預期的長期效果，仍有待觀察。