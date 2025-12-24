金州勇士日前擊敗奧蘭多魔術隊，但勝利光芒很快被場邊衝突所掩蓋。近期一段疑似未公開的影片在社群平台流出，德雷蒙．葛林（Draymond Green）在暫停期間對總教練史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）爆粗口的畫面曝光，再度將NBA美國職籃（National Basketball Association）勇士更衣室氣氛推向風口浪尖。
根據社群帳號「LegendZ」流出的畫面與轉述內容，當時葛林在板凳席旁與柯爾發生激烈爭執，情緒失控之下，直接對教練喊出「F**k you」。影片顯示，柯爾隨即提高音量回應，並怒斥：「如果你不想聽我說話，那就回家！」隨後又補上一句：「我到底要怎麼這樣執教你，Dray？」
先前勇士官方與當事人說法皆指出，是葛林自行決定走回休息室，但這段新曝光的畫面卻暗示，實際上是柯爾指示葛林離開板凳席，與原先對外說法出現落差。
角色不滿成導火線 球迷輿論全面反噬
外界普遍解讀，葛林的不滿與其近期在球隊中的角色定位變化有關。勇士輪換與戰術調整，他在進攻端的參與度與影響力明顯下滑，也讓這名老將情緒累積到臨界點。
影片曝光後，大量球迷在社群平台表態，對葛林的行為給予嚴厲批評，認為他已從過往的「精神領袖」轉變為球隊的不安定因素。部分言論甚至直指，葛林長期受到球團與教練團的縱容，如今矛頭指向柯爾本人，只是問題全面爆發的結果。
數據下滑與年齡現實 交易傳聞再度升溫
35歲的葛林，本季場均僅有8.1分、6.1籃板、5.1助攻，投籃命中率40.9%，與巔峰時期的影響力已有明顯差距。儘管他仍具備防守判斷與組織能力，但狀態起伏與情緒管理問題，讓外界開始質疑，他是否仍適合長期留在勇士核心架構中。
雖然總經理邁克．鄧利維（Mike Dunleavy）日前強調，球隊並未預期本季會有重大陣容變動，但聯盟圈內傳聞不斷，葛林可能成為交易市場話題人物之一。部分觀察認為，即便不走到交易那一步，球團內部勢必會對此次事件祭出紀律處分，以穩定軍心。
葛林是否會在勇士結束生涯，或是在本季就迎來分道揚鑣，仍有待後續發展。但可以確定的是，這次衝突已不再只是單一場邊情緒事件，而是牽動勇士文化、權威結構與未來方向的關鍵節點。對正試圖找回穩定節奏的勇士而言，如何處理葛林問題，恐怕比場上一場勝負更加棘手。
消息來源：Anthony Slater
