根據社群帳號「LegendZ」流出的畫面與轉述內容，當時葛林在板凳席旁與柯爾發生激烈爭執，情緒失控之下，直接對教練喊出「F**k you」。影片顯示，柯爾隨即提高音量回應，並怒斥：「如果你不想聽我說話，那就回家！」隨後又補上一句：「我到底要怎麼這樣執教你，Dray？」

▲對此《ESPN》資深記者Marc J. Spears在《NBA Today》節目中說道，格林（Draymond Green）近期之所以情緒浮躁，很大程度源於他對自己在勇士陣中扮演的角色感到「沮喪」。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士日前擊敗奧蘭多魔術隊，但勝利光芒很快被場邊衝突所掩蓋。近期一段疑似未公開的影片在社群平台流出，德雷蒙．葛林（Draymond Green）在暫停期間對總教練史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）爆粗口的畫面曝光，再度將NBA美國職籃（National Basketball Association）勇士更衣室氣氛推向風口浪尖。先前勇士官方與當事人說法皆指出，是葛林自行決定走回休息室，但這段新曝光的畫面卻暗示，實際上是柯爾指示葛林離開板凳席，與原先對外說法出現落差。外界普遍解讀，葛林的不滿與其近期在球隊中的角色定位變化有關。勇士輪換與戰術調整，他在進攻端的參與度與影響力明顯下滑，也讓這名老將情緒累積到臨界點。影片曝光後，大量球迷在社群平台表態，對葛林的行為給予嚴厲批評，認為他已從過往的「精神領袖」轉變為球隊的不安定因素。部分言論甚至直指，葛林長期受到球團與教練團的縱容，如今矛頭指向柯爾本人，只是問題全面爆發的結果。35歲的葛林，本季場均僅有8.1分、6.1籃板、5.1助攻，投籃命中率40.9%，與巔峰時期的影響力已有明顯差距。儘管他仍具備防守判斷與組織能力，但狀態起伏與情緒管理問題，讓外界開始質疑，他是否仍適合長期留在勇士核心架構中。雖然總經理邁克．鄧利維（Mike Dunleavy）日前強調，葛林是否會在勇士結束生涯，或是在本季就迎來分道揚鑣，仍有待後續發展。但可以確定的是，這次衝突已不再只是單一場邊情緒事件，而是牽動勇士文化、權威結構與未來方向的關鍵節點。對正試圖找回穩定節奏的勇士而言，如何處理葛林問題，恐怕比場上一場勝負更加棘手。