▲王ADEN近期到校園演唱，因有同學突然上台和他一起跳舞，他受到干擾，突然到旁邊蹲下擺臭臉，事後發澄清影片補跳，引發爭議。（圖／王ADEN FB）

25歲歌手王ADEN（本名王淯騰），日前在校園演出到一半，一名女學生被老師拱上台跳舞，王ADEN看到後馬上暫停表演，並蹲到一旁擺臭臉，遭批評沒風度。雖然他事後PO影片解釋，但卻轉發女學生台上跳舞片段，被認為是在公審女學生，再度引發熱議，就算王ADEN經紀公司強調是在檢討自己，但還是無法平息網友怒火，導致跨年演出都丟了。而外界也都非常擔心遭到網暴的女學生情況，這名女學生也在Threads以7字回應「我沒事！謝謝你們」。王ADEN事件不斷延燒，導致他接連丟了台北與宜蘭的跨年演出，雖然王ADEN多次道歉，但網路上還是有大批的批評聲浪。除了他之外，該名上台跳舞女學生也是主角之一，雖然大部分都是鼓勵她的言論，但也有部分網友指責她的行為，讓外界都非常擔心她的心理狀態，怕她會在學校受到排擠或謾罵。而對此，女學生也在Threads回應外界關心，「我沒事！謝謝你們」，並放上一顆咖啡色愛心符號。王ADEN在因演出蹲下擺臭臉爆爭議後，發影片解釋當天情況，然而轉發學生跳舞影片，遭批如同公審未成年人。王ADEN在聲明中解釋，分享該部影片的原意是在檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望該名女同學或任何人被討論，更不可能有煽動網路輿論而去傷害同學的意思，「因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸」。王ADEN表示，往後在舞台上的每一次選擇，都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受，「我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸」。雖然王ADEN多次道歉，但還是丟了多個工作，繼台北跨年晚會演出遭取消後，就連宜蘭的跨年演出也被取消，宜蘭區公所在官網表示：「基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出，宜蘭市公所 將協請廠商安排其他節目內容替代」，表示王ADEN因陷入爭議中，而取消了他的表演資格。