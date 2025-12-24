我是廣告 請繼續往下閱讀

針對近期網路流傳「中國首位歸化球星李凱爾（Kyle Anderson）已改回美國國籍」的傳聞，李凱爾所屬的經紀公司沃瑟曼體育（Wasserman）今（24）日正式發布聲明否認，李凱爾本人也親自在社群媒體轉發並配上國旗圖標，宣告自己仍具備中國男籃身分，粉碎「歸化失敗」的流言。近日有眼尖球迷發現，效力於NBA猶他爵士的李凱爾，在NBA官網上的資料顯示為「美國籍」，且中文官網名字也換回「凱爾-安德森」，引發外界猜測其已放棄中國國籍。對此，李凱爾經紀公司沃瑟曼體育明確表示，恢復美國國籍的消息絕非屬實。聲明指出，NBA官網上的球員國籍資訊通常以「出生地」為準，並列舉多位球星為證：例如已代表美國隊出賽的恩比德（Joel Embiid）官網仍顯示喀麥隆籍，而效力菲律賓男籃的克拉克森（Jordan Clarkson）也顯示為美國籍。聲明強調，李凱爾目前依然持有中國國籍，且隨時準備好為中國男籃征戰。在聲明發布後，李凱爾隨即在個人社群平台轉發相關內容，並感性寫下：「Nothing changed. Still here.（什麼都沒變，我還在這裡。）」文末更附上國旗與愛心貼圖，展現對中國男籃的認同感。經紀公司進一步說明，李凱爾並非FIBA規則下的「歸化僱傭兵」，他擁有八分之一的中國血統，外曾祖父更是廣東客家人，這份血緣連結讓他對中國有著深厚的歸屬感。聲明更指出，只要國家隊有需要，李凱爾未來不排除繼續披掛上陣，甚至考慮在未來加入CBA效力。現年32歲的李凱爾自2023年取得中國籍以來，曾在世界盃出賽5場，場均繳出13分、5.6籃板與3.4助攻的表現。儘管當時中國男籃最終以1勝4負、第29名的成績遺憾無緣巴黎奧運，李凱爾的「硬解能力」也一度遭到輿論檢視，但其全能的策應風格與高球商，仍被視為中國隊陣中重要的戰力。