NBA美國職籃（National Basketball Association）年度重頭戲「聖誕大戰」即將登場，各球星的備戰心情與願望也成焦點。金州勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）近日接受《ESPN》採訪，回顧生涯聖誕賽事時自嘲，自己在聖誕節的表現總是不盡理想；而剛獨砍33分準大三元、帶領球隊險勝金塊的獨行俠新星弗拉格（Cooper Flagg），則展現了強大的爭勝企圖心，說唯一的聖誕願望就是「贏球」。
連續13年都打聖誕大戰 柯瑞自爆：沒美好回憶
對許多球員而言，能打聖誕大戰代表球隊的吸睛程度與實力獲得聯盟認可。柯瑞受訪時感性表示，從小到大的傳統就是全家守著電視看球，因此能站上聖誕大戰的舞台深感榮幸。他指出：「能成為10支參賽球隊之一，代表球隊備受關注，現場的氛圍確實與普通賽事截然不同。」
然而，當被問及最難忘的聖誕大戰時刻時，身為歷史三分球王的柯瑞卻笑得無奈：「我沒有什麼特別美好的回憶，因為一直以來，我在聖誕節的比賽表現都沒好過。」數據也印證了柯瑞的自嘲，這是勇士連續第13年入選聖誕大戰，柯瑞僅缺席3場，但在他生涯前8場賽事中，投籃命中率僅30.2%，三分球命中率更慘到只剩20.4%，顯然聖誕節的籃框對這位巨星來說一點都不友善。
弗拉格「33+9+9」擊沉金塊 聖誕願望清單只有「贏球」
獨行俠超級新星弗拉格在剛結束的一場常規賽中，率領球隊以131：130一分險勝丹佛金塊。弗拉格全場出賽40分鐘、21投14中，包含4記三分彈，狂轟33分、9籃板、9助攻的準大三元成績，成為贏球的頭號功臣。
賽後弗拉格接受場邊採訪時，記者問及除了已經收到的高爾夫球車外，今年的聖誕願望清單還有什麼？他眼神堅定地表示：「我現在腦子裡只有籃球。我的願望清單只有一件事，就是多贏幾場比賽，這就是我想要的。」
聖誕大戰將至 籃球迷準備迎接體育盛宴
隨著聖誕大戰倒數計時，不管是期待「找回手感」的柯瑞，還是氣勢如虹的弗拉格，都讓今年的聖誕大戰充滿看點。這場象徵NBA年度收官的指標性戰役，除了球技比拚，球星們在節日氛圍下的心態與願望，也成了球迷茶餘飯後的熱議話題。
NBA一年一度的聖誕大戰將於台灣時間12月26日（美國時間12月25日）正式登場。聯盟今年安排5場重磅對決、連續超過13小時轉播，再度成為全球球迷的年末重頭戲。本季聖誕大戰陣容星光熠熠，近6屆NBA冠軍中有4隊登場，包括 湖人、勇士、金塊與雷霆，堪稱夢幻對戰組合。
消息來源：《ESPN》
