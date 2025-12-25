我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外媒近日撰文討論到金慧成的未來，直言他可能被道奇拿下換洋基球星齊森姆。（圖／美聯社／達志影像）

根據美國媒體報導，紐約洋基內野手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）的交易傳聞再度升溫，甚至被點名可能成為洛杉磯道奇 的補強目標之一。這波傳聞的起點，來自洋基總管凱許曼（Brian Cashman）近期公開提到球隊陣容「左打者過多」的結構性問題，引發外界聯想是否將調整核心野手配置。儘管齊森姆本人日前才表態「不想離開紐約」，但美國媒體《ClutchPoints》仍在23日（台灣時間24日）直言，道奇是「極為理想的下家」，並形容其同時具備年輕戰力與財務彈性，有條件完成這筆交易，而韓籍野手金慧成則可能成為交易籌碼。報導指出，道奇若要換回 Chisholm，可能提出的籌碼包括：金彗成（26歲，工具人內野手）、新秀霍普（Zyhir Hope，20歲）、左投新秀費里斯（Jackson Ferris，21歲）《ClutchPoints》直言，道奇多年來在二壘與游擊防區始終未能找到長期解答，「嘗試過各種方案，但從未有球員能像齊森姆一樣，同時提供爆發力與速度威脅」。齊森姆本季出賽130場，繳出 打擊率2成42、31轟、80分打點、31次盜壘 的成績，完成「30轟、30盜」里程碑，來季（2026年）年薪約 1020萬美元，仍在合理控制範圍內。報導也指出，道奇已簽下前大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz），戰力大幅升級，但野手端仍有補強空間。《ClutchPoints》強調：「若能將齊森姆納入現有陣容，道奇有機會打造出過去幾季始終未能實現的冠軍等級打線，這筆交易將直接修補野手陣容的最大破口。」在休賽季動作頻頻的背景下，道奇是否會進一步出手，嘗試以年輕資產換取即戰力，成為聯盟關注焦點。至於洋基是否真會放手這位話題性十足、同時具備實績的「問題人物」，仍有待時間給出答案。