詹姆斯，聖誕節的固定主角

詹姆斯是NBA聖誕節勝場數最多的球員，累積11勝，同時也是聖誕節歷史總得分（507分）與進球數（108球）紀錄保持人，生涯聖誕節場均26.7分、7.5籃板、7.2助攻。對許多球迷而言，幾乎難以想像沒有詹姆斯的聖誕節，會是什麼模樣

麥格雷迪，短暫卻璀璨的節日煙火

張伯倫，連聖誕節都無法限制的怪物

聖誕大戰向來被視為NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟一年之中最重要的展示舞台。當家人圍坐、節日氣氛瀰漫，NBA在12月25日（美國時間）從中午一路打到深夜，讓不同世代、不同背景的球迷，都能在聖誕節找到屬於自己的籃球時刻。雷霸龍．詹姆斯（LeBron James）幾乎已成為聖誕大戰的代名詞。自2003年菜鳥年在聖誕節攻下34分起，他在2007年回歸聖誕賽程後，幾乎年年出賽。數據同樣難以超越。他最具代表性的演出，出現在2010年效力邁阿密熱火的首個賽季。詹姆斯在聖誕節面對衛冕軍洛杉磯湖人與柯比．布萊恩（Kobe Bryant），繳出27分、11籃板、10助攻的大三元表現，以全面掌控比賽的方式，留下經典畫面。崔西．麥格雷迪（Tracy McGrady）的聖誕節篇章雖短，卻極其耀眼。他生涯僅出賽3場聖誕大戰，卻以場均43.4分，成為NBA史上聖誕節場均得分最高的球員。2000年效力奧蘭多魔術時，麥格雷迪首次在聖誕節登場便轟下43分；2002年再度於聖誕節拿下46分；2003年，他在延長賽中攻下41分，並擊敗仍是菜鳥的詹姆斯。那場比賽，他15投29中的節奏與流暢度，完美展現巔峰T-Mac的得分美學。威爾特．張伯倫（Wilt Chamberlain）在聖誕節的存在，本身就是歷史級奇觀。他在1959年至1970年間共出賽6場聖誕大戰，留下場均31.7分、25.3籃板的驚人數據。1961年，張伯倫代表費城勇士對戰紐約尼克，在聖誕節單場轟下59分、36籃板，卻仍以1分差落敗。沒有助攻、只有宰制，卻完整呈現張伯倫式的比賽樣貌，也成為聖誕節史上最難被複製的演出之一。