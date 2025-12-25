聖誕大戰被視為NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟一年之中最重要的展示舞台，今年12月25日（美國時間）從中午一路打到深夜，讓不同世代、不同背景的球迷，都能在聖誕節找到屬於自己的籃球時刻。並非每位球星都能在這樣的聚光燈下發揮自如，但歷史證明，總有少數人，能在節日舞台上，把比賽打成傳奇，美國媒體也盤點出史上聖誕大戰五大球星，現役上榜的僅有詹姆斯（LeBron James）和約基奇（Nikola Jokić）。
羅伯森，聖誕節最早的全能門面
在詹姆斯之前，奧斯卡．羅伯森（Oscar Robertson）是NBA最愛在聖誕節端出的招牌球星。他生涯共出賽12場聖誕大戰，至今仍保持多項紀錄，包括聖誕節最多大三元（4次）、最多罰球命中數（125球）與最多助攻（145次）。
羅伯森從1960年至1972年間，幾乎年年站上聖誕舞台。1963年對戰聖路易老鷹，他繳出38分、16助攻、15籃板的全面數據，成為聖誕節歷史最具代表性的全能演出之一，也奠定他在聯盟早期節日舞台上的地位。
約基奇，現代聖誕節的新標準
尼古拉．約基奇（Nikola Jokić）則是當代聖誕大戰最具說服力的象徵之一。2022年聖誕節，他對鳳凰城太陽攻下41分、15籃板、15助攻，成為NBA史上僅有的第三場40-15-15比賽，堪稱節日史詩。
截至目前，約基奇已出賽5場聖誕大戰，場均27.8分、12.6籃板、7.8助攻，而且多數比賽都是膠著戰。他在節日舞台上的耐戰力與影響力，讓他逐漸成為聯盟新的聖誕節招牌人物。
