但最新消息指出，洋基在日本王牌投手今井達也（Tatsuya Imai）的爭奪戰中，意外取得優勢，暫時壓過主要競爭對手芝加哥小熊。

▲紐約大都會對紅人外野手Austin Hays。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基在上季美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）季後賽止步美聯分區系列賽後，補強動向備受關注。雖然整體操作相對低調，今井達也現年27歲，是目前自由市場上最受矚目的日籍投手之一。根據日媒與日本職棒圈內消息，今井本人傾向加盟「海岸城市」球隊，這項偏好讓位處東岸的洋基隊在競逐中取得關鍵加分，也使小熊暫時落於下風。洋基近幾週積極評估先發輪值補強方案，今井被視為能即刻提升戰力的重要人選。過除先發投手外，洋基休賽季另一重點仍是外野戰力。明星外野手柯迪．貝林傑（Cody Bellinger）在2025年由芝加哥小熊交易至洋基後表現亮眼，球團內部也被點名評估自由市場重聚的可能性。若能同時補進輪值王牌與穩定外野火力，洋基將大幅提升2026年競爭力。另一方面，洋基同城對手紐約大都會也在市場上有所動作。海斯2025年在紅人迎來反彈球季，繳出打擊率0.266、上壘率0.315、OPS0.768、15轟、64分打點的成績，並曾輪流鎮守左外野與指定打擊。隨著傑夫．麥尼爾（Jeff McNeil）被交易至奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics），大都會外野深度需求更加明顯。目前大都會外野已有胡安．索托（Juan Soto）與泰隆．泰勒（Tyrone Taylor），若再補進海斯，可望增加對左投時的中軸火力。球團內部評估認為，海斯的右打特性與長打能力，能讓打線在對戰左投時更具威脅性。