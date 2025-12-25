我是廣告 請繼續往下閱讀

明年3月登場的世界棒球經典賽（World Baseball Classic），美國代表隊戰力持續升級。隨著哈波（Bryce Harper）於美國時間12月23日透過個人Instagram正式表態參戰，原本被視為「最後一塊拼圖」的一壘位置也隨之到位，美國隊的先發打線幾乎成形。現年33歲、兩度榮膺MVP的哈波在社群平台寫下：「15歲時第一次穿上國家隊戰袍，那種感覺無可取代。能宣布在這次WBC代表Team USA出賽，真的非常興奮。」展現強烈求勝企圖。在哈波表態後，美國棒球媒體《Talkin’ Baseball》隨即更新預測陣容，指出美國代表隊名單已趨近完整，並公布可能的先發打線：捕手：Cal Raleigh（左右開弓）一壘：Bryce Harper（左）二壘：Brice Turang（左）三壘：Gunnar Henderson（左）游擊：Bobby Witt Jr.（右）左外野：Corbin Carroll（左）中外野：Pete Crow-Armstrong（左）右外野：Aaron Judge（右）指定打擊：Kyle Schwarber（左）光是這9名球員，上季合計就轟出316支全壘打，被美媒與球迷封為「WBC史上最具破壞力的打線」。日本球迷也在社群平台上紛紛表示：「這要怎麼贏？」、「完全是夢幻隊」、「只能靠投手完封了吧」。面對如此火力，美國隊打線的結構也成為討論焦點。上述預測陣容中，9名先發有多達6人是左打者，日本媒體《CoCoKARAnext》也丟出一想法，那就是用「左投對左打」能成為破解之道？引起討論。不少日本球迷直言，若要壓制這套打線，左投手勢必得扮演關鍵角色，並點名數位人選，包括：菊池雄星（天使）、宮城大弥（歐力士）、及川雅貴（阪神）。「只能選雄星了吧」、「還得靠宮城撐住」、「左投群全上才有機會」，類似留言不斷湧現，也凸顯出日本球迷對美國隊火力的高度戒備。