洛杉磯道奇休賽季的補強動向持續引發關注，其中後援大將菲利普斯（Evan Phillips）是否回歸的消息也有了新進展。雖然道奇在11月為了騰出空間選擇不與他續約，但據《波士頓環球報》記者希利（Tim Healey）報導，雙方仍保持聯繫，菲利普斯有望以1年短約的形式重返洛城。
手術復健成關鍵 道奇高層保持開放態度
菲利普斯在今年夏天接受了Tommy John手術，目前正處於漫長的復健期。由於復出時間表仍存在高度不確定性，這也是道奇當初決定釋出他進入自由市場的主要原因。
不過，道奇營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）近期受訪時明確表態，球隊並未關上合作大門。弗里德曼指出：「我們與菲利普斯以及他的經紀人已經進行過多次溝通，雖然手術後的狀況確實讓簽約變得複雜，但他過去幾年對球隊的成功貢獻巨大。只要他恢復到可以重返投手丘的階段，我們會持續商討合作的可能性。」
紅襪加入爭奪戰 菲利普斯傾向7月再簽約？
目前除了母隊道奇外，波士頓紅襪隊也傳出對菲利普斯感興趣。然而，對於任何球隊來說，簽下一名正在復健且回歸後表現未知的投手，都是一項風險與期待並存的投資。
報導指出，菲利普斯目前的策略傾向於與道奇簽下1年短約，待明年投出身價後，於下個休賽季再次挑戰自由市場。報導更進一步透露，為了確保合約價值，菲力普斯可能會選擇延後簽約時程，等到明年7月傷勢接近完全恢復時才正式選擇落腳的新東家。
曾是道奇勝利保險！菲利普斯連兩季穩定關門
菲利普斯自2021年季中轉戰道奇後，他便迅速成為球隊牛棚中不可或缺的一員。自2023年起正式扛下終結者重任，連續兩個賽季分別繳出24次與18次救援成功的成績，穩定守住勝利關門。上季季後賽期間，菲利普斯在6.2局投球中力保不失分，表現相當亮眼，無奈卻在國聯冠軍賽第6戰因肩傷提前退場，最終錯過世界大賽舞台，無法親自與隊友一同捧起冠軍獎盃。
若他能順利康復回歸，無論是對道奇的爭冠深度，或是對其他急需後援戰力的球隊來說，都將是一枚重要的補強棋子。菲利普斯最終會選擇留在熟悉的洛杉磯，還是轉戰東岸加盟紅襪，將取決於復健進度與各隊開出的條件。
消息來源：《波士頓環球報》
我是廣告 請繼續往下閱讀
菲利普斯在今年夏天接受了Tommy John手術，目前正處於漫長的復健期。由於復出時間表仍存在高度不確定性，這也是道奇當初決定釋出他進入自由市場的主要原因。
不過，道奇營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）近期受訪時明確表態，球隊並未關上合作大門。弗里德曼指出：「我們與菲利普斯以及他的經紀人已經進行過多次溝通，雖然手術後的狀況確實讓簽約變得複雜，但他過去幾年對球隊的成功貢獻巨大。只要他恢復到可以重返投手丘的階段，我們會持續商討合作的可能性。」
紅襪加入爭奪戰 菲利普斯傾向7月再簽約？
目前除了母隊道奇外，波士頓紅襪隊也傳出對菲利普斯感興趣。然而，對於任何球隊來說，簽下一名正在復健且回歸後表現未知的投手，都是一項風險與期待並存的投資。
報導指出，菲利普斯目前的策略傾向於與道奇簽下1年短約，待明年投出身價後，於下個休賽季再次挑戰自由市場。報導更進一步透露，為了確保合約價值，菲力普斯可能會選擇延後簽約時程，等到明年7月傷勢接近完全恢復時才正式選擇落腳的新東家。
曾是道奇勝利保險！菲利普斯連兩季穩定關門
菲利普斯自2021年季中轉戰道奇後，他便迅速成為球隊牛棚中不可或缺的一員。自2023年起正式扛下終結者重任，連續兩個賽季分別繳出24次與18次救援成功的成績，穩定守住勝利關門。上季季後賽期間，菲利普斯在6.2局投球中力保不失分，表現相當亮眼，無奈卻在國聯冠軍賽第6戰因肩傷提前退場，最終錯過世界大賽舞台，無法親自與隊友一同捧起冠軍獎盃。
若他能順利康復回歸，無論是對道奇的爭冠深度，或是對其他急需後援戰力的球隊來說，都將是一枚重要的補強棋子。菲利普斯最終會選擇留在熟悉的洛杉磯，還是轉戰東岸加盟紅襪，將取決於復健進度與各隊開出的條件。
消息來源：《波士頓環球報》