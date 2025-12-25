我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在昨（24）日作客鳳凰城太陽的比賽中，下半場防守完全崩盤，最終以108：132 慘敗。賽後，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在受訪時毫不留情地直言，球隊目前確實缺乏具備防守韌性的球員，並將慘敗歸咎於球員的「態度與選擇」出現很大問題。湖人在第三節防守全面失守，被太陽隊單節狂轟45分，對手單節投籃命中率高達72.7%，三分球命中率更是驚人的83.3%。儘管湖人目前以19勝9敗暫居西區第四，但本季所有敗場皆為雙位數分差的慘敗，防守效率已跌至全聯盟第24名。瑞迪克在賽後記者會被問到：「隊內是否擁有足夠像太陽那樣，具備持續拚勁與強悍身體對抗基因的球員？」瑞迪克簡短而沉重地回答：「不。」他進一步解釋，球隊平時針對防守原則有充足的練習與影片回顧，「這最終歸結於『選擇』。你可以選擇走捷徑，也可以選擇做難的事，比如第二次跳起來封阻、全力回防。這只是一個選擇，如果你不做出正確的選擇，就無法贏球。」今年休賽季加盟湖人，希望在提升防守硬度的前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart），賽後的發言比教練更加直白：「我們打得像垃圾一樣，這都反映在場上，」史密特表示，「當我們在關鍵時刻丟掉進攻籃板、讓對方在場上予取予求時，再好的戰術都沒用。場上沒有幫助、沒有抵抗力，更沒有緊迫感。JJ（瑞迪克）是對的，他真的無能為力，責任在我們球員身上。」本場比賽湖人缺少了兩名先發主力，唐西奇（Luka Doncic）因左小腿挫傷缺陣，八村壘則因腹股溝痠痛缺席。雖然里夫斯（Austin Reaves）傷癒復出貢獻17分，詹姆斯（LeBron James）也攻下23分，在進攻火力不足時，防守端的巨大漏洞就更加明顯。隨著交易大限僅剩六周，湖人高層是否會針對防守端進行陣容大風吹，已成為球迷關注的焦點。湖人將於台灣時間12月26日的聖誕大戰迎戰休士頓火箭，若屆時傷兵無法回歸且防守態度未見改善，恐將在「佳節」面臨更嚴峻的挑戰。