中信兄弟啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波仍未落幕，范姜彥豐日前公開指控婚姻遭背叛，並點名邱勝翊（王子）與粿粿互動越界，引爆輿論，外界原以為雙方已在12月初完成協商，未料24日平安夜，2人仍低調現身士林地院家事法庭進行調解。據悉，調解過程約一小時，室內不時傳出較大聲談話，氣氛明顯緊繃。調解結束後，粿粿在律師陪同下率先離去，全程未回應提問；范姜則於稍後步出法院，僅以點頭示意回應，顯示離婚相關爭議仍有待後續發展。新銳歌手王Aden近期因校園演唱會對女學生態度引發爭議，形象急轉直下，不僅台北、宜蘭跨年演出接連遭撤，更有幕後人員出面爆料「排場過大」，知情人士指出，王Aden曾在演出後台要求媒體「先給訪綱才肯受訪」，與一般演唱會僅短暫聯訪的慣例不符，最諷刺的是現場其實無人要訪，場面一度尷尬。相關爆料曝光後，再度點燃網路怒火，外界認為身為新人卻姿態過高，難免引發反感，也讓此次炎上事件持續延燒。《瘋神無雙》班底香蕉（王俊傑）近日與妻子赴日本大阪旅遊，分享街頭穿搭照卻遭網友嘲諷「丟臉丟到國外」，照片中香蕉在低溫中穿著運動背心，自嘲成為街頭焦點，原本只是輕鬆分享，卻意外引來酸民攻擊。對此，他以一句「如果怕丟臉到國外去，那您就少出國」幽默回擊，展現高EQ，後續再被質疑「不適合當藝人」，香蕉也冷靜表示只是「用對方的方式回應」，強調彼此尊重才是重點，反而獲得不少網友力挺。