效力於日本職棒福岡軟銀鷹的兩屆洋聯勝投王有原航平，在經過多方爭奪戰後，最終決定推翻旅美計畫，以4年總額約30億日圓（約新台幣6.04億元）的巨型合約，重返他職棒生涯的起點「北海道日本火腿鬥士」。這份合約不僅展現了火腿球團的誠意，也宣告明年火腿將組成史上最強的「雙勝投王」輪值。此外，有原航平也將與古林睿煬、孫易磊當隊友。
熱烈追求擊敗巨人與軟銀 有原航平決定「報恩」
現年33歲的有原航平，本季繳出14勝9敗、防禦率3.03的優異成績，連續兩年蟬聯勝投王，是自由市場上最炙手可熱的王牌右投。原本他將挑戰大聯盟視為優先選項，軟銀也開出優渥條件全力留人，甚至傳統豪門讀賣巨人也加入戰局，試圖網羅這位頂尖即戰力。
然而，日本火腿球團自12月初起便積極運作，由CBO栗山英樹親自領軍，開出4年、30億日圓的破天荒合約。根據《Sponichi Annex》報導，有原航平自2021年離隊旅美後，始終與火腿高層保持良好關係，且始終對當年火腿願意支持他透過入札制度旅美懷抱感激的心。因此每次作客北海道必會向老東家致意，加上球團在談判中展現「非他不可」的堅持，最終促成了這場睽違6年的「鳳還巢」。
雙王牌合體！日本火腿 2026 年力拚「日本一」
有原航平的回鍋，對日本火腿監督新庄剛志來說無疑是最棒的聖誕禮物。明年賽季，火腿將擁有今年同樣獲得14勝、並奪下澤村賞的本土王牌伊藤大海，再加上有原航平，這將是日職史上少見的「同年度雙勝投王」聯手。
有原航平在日職累積98勝，僅差2勝就能達成百勝里程碑。下一季的火腿不僅擁有了爭冠所需的經驗與戰力，更大大提升了與軟銀、歐力士等勁旅抗衡的深度，目標直指自2016年後的首座日本一。
📌有原航平職棒生涯效力球隊
2015-2020： 北海道日本火腿（新人王、2019勝投王）
2021-2022： MLB 德州遊騎兵
2023-2025： 福岡軟銀鷹（2024、2025勝投王）
2026-： 北海道日本火腿（4年30億日圓鳳還巢）
消息來源：《Sponichi Annex》
