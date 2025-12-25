我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士日前在主場以120：97擊敗奧蘭多魔術，但比勝負更引發討論的，是比賽中格林（Draymond Green）與主帥科爾（Steve Kerr）的場邊激烈爭執。在在一次15分鐘的媒體見面會上，後，科爾親自出面說明事件，也罕見坦率承認，勇士正處於一個必須正視現實的階段，他直言「勇士確實在走下坡」，自己也了解格林對球隊的意義，沒有他灣區就無法取得任何成功。但也正是因為如此，他們必須要團結起來，爭取一次微小的機會。科爾直言不諱表示：「你知道的，我們已經不再是2017年那支統治聯盟的勇士了。我們是一支正在走下坡的王朝，這一點我們自己很清楚，所有人其實也都看得出來。」談到與格林的衝突，科爾透露，雙方已經互相道歉，並且也向全隊致歉。「我們有問題，就像聯盟裡每一支球隊都有問題一樣，但我們必須把它解決。我相信這次事件，反而是往前邁進的一大步。」科爾強調，勇士不會對格林祭出禁賽或罰款處分。根據ESPN記者Ramona Shelburne報導，球團內部普遍認為科爾選擇主動離場冷靜，是一種「成長的表現」，而非失控行為。「這裡有悠久的歷史，因為我們彼此理解，我理解他的力量。那裡有四面冠軍旗幟，顯然很多人在其中扮演了重要角色，但我以前說過，我真的相信：如果沒有他，我們不會有任何一面旗幟。」科爾接著說：「這就是他對勝利的影響力。他能夠將激情、情感以及憤怒轉化為成功的關鍵因素。我對那天晚上的表現感到遺憾，我沒有很好地控制自己過多的情緒和憤怒。」科爾也談到格林在角色上的態度：「他今年曾經對我說過，『如果你需要，我可以去打替補。』我很了解他，德雷蒙德在乎的永遠只有一件事──贏球。」但科爾隨即補充，目前完全沒有調整他先發角色的打算，並點名自己對現有先發陣容感到相當興奮。這位名帥感性直言兩人的關係就像是家人，「我愛Draymond的一件事是他的忠誠，」他是一個忠誠的人，他對勇士忠誠，對我忠誠，對Steph忠誠，他希望在這裡度過整個職業生涯。我也希望如此。 」「我愛Draymond，我愛他對我、對球隊以及對灣區的意義，他是一個複雜的人，他會第一個承認這一點，他非常複雜，但他無比忠誠並且充滿激情。只要我在這裡執教，我就會力挺他。老實說，即使20年後我們不再在一起，我也會力挺他，因為我對他希望他的感情如此。」科爾如此說道。2016-17賽季的勇士，被公認是NBA史上最強球隊之一，當時擁有柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、格林與湯普森（Klay Thompson）四名全明星，例行賽67勝、季後賽16勝1敗，幾乎所向披靡。反觀如今的勇士，戰績僅15勝15負，暫居西區第八，柯瑞仍是唯一穩定的全明星等級戰力。球隊在聖誕大戰前，正尋求本季最長的三連勝。科爾並未逃避現實，但也不放棄希望。「對我來說，最重要的是讓球員理解，奮鬥本身也有它的美。我們正在嘗試完成的事情，本來就不容易。」目前勇士還剩52場例行賽，距離西區第六的火箭仍有3.5場勝差，與季前設定的「西區前四」目標也存在明顯落差。但科爾仍相信，只要保持連結與紀律，球隊仍有機會再度衝出一波行情。「我們能做什麼？我們每晚該如何表現？我們之間的聯繫有多緊密？我們還能再給自己一次機會嗎？」科爾說。 「我們去年做到了。儘管輸給了灰狼，但我去年真的為球隊感到驕傲。（如果沒有）Steph的受傷，誰知道我們能走多遠呢？」「但我們給了自己一個機會，這就是我們的目標。我們知道自己身處何方。我們必須了解自己是誰。我們必須知道什麼是可能的，我們必須為奮鬥感到自豪，因為這是生活的一部分。」