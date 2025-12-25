美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基在休賽季的外野補強計畫正進入關鍵階段。雖然球隊的首要目標仍是與明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）再續前緣，但面對多支球隊的強力競爭，洋基也開始尋找替代方案。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，若無法順利簽回貝林傑，洋基已將前全明星外野手海斯（Austin Hays）列為重要的補強備案。
貝林傑仍是首選 但競爭者眾多成隱憂
洋基在今年自由市場一直與前MVP貝林傑保持聯繫，希望能留住外野的進攻火力。然而，隨著談判時間拉長，加上其他球隊陸續加入爭奪戰，貝林傑最終落腳何處仍存在不確定性。海曼在社群平台X上指出：「洋基已經對海斯進行了初步詢問。如果他們最終無法留住頭號目標貝林傑，簽下海斯將成為一個更現實的選擇。」
前明星外野手海斯是攻守穩定的可靠備案
現年30歲的海斯目前效力於辛辛那提紅人，過去曾為巴爾的摩金鶯與費城費城人出賽。海耶斯在2016年選秀第三輪被金鶯選中，2017年迅速竄升並登上大聯盟，成為該屆選秀首位升上大聯盟的球員。生涯初期歷經傷勢與起伏，但自2019年站穩腳步後逐漸展現實力，2020年繳出接近3成的打擊率，並以攻守兼備的表現受到肯定。
海斯的優勢在於穩定的打擊貢獻與外野守備能力。雖然他的天花板或許不及貝林傑，但職業生涯繳出平均打擊率.262、OPS .748的成績單，證明他是一名可靠的每日先發等級外野手。對於需要強化角落外野深度的洋基來說，海斯的力量與守備範圍將是陣容中穩定的戰力補給。
美東競爭白熱化 洋基拒絕外野出現空窗
今年冬季，巴爾的摩金鶯與波士頓紅襪皆有大動作補強，而多倫多藍鳥更是剛結束世界大賽的征途，整個美聯東區的競爭層級來到新高。由於同區對手越來越強，因此洋基也開始急迫補強。
為了在明年球季保有競爭力，洋基高層不希望外野陣容出現太多不確定性。儘管貝林傑的長程火力與話題性最受期待，但如果市場價格過高或競爭失敗，簽下海斯被視為一個既穩健且具備成本效益的「B計畫」。
