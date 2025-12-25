我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺本季持續成為奧克拉荷馬雷霆的最大剋星。繼NBA盃準決賽後，馬刺再度正面擊潰雷霆，這回在主場以130：110大勝20分，也讓文班亞馬（Victor Wembanyama）與霍姆格倫（Chet Holmgren）的「新世代長人對決」話題再度升溫。不過，馬刺王牌賽後卻給了一個毫不留情的回應。面對媒體詢問，是否將雷霆禁區長人霍姆格倫視為競爭對手，文班亞馬語氣冷靜卻相當直接。「不，我完全沒有這樣想過，」文班亞馬坦言，「至少從籃球角度來看，我不覺得我們之間有任何可比性。」這番話無疑替所謂的「文班亞馬 vs 霍姆格倫」宿敵論狠狠潑了一盆冷水。回顧本場比賽，文班亞馬在上場時間受限的情況下，替補出賽23分鐘仍繳出12分5籃板3助攻的表現；反觀霍姆格倫狀態低迷，全場僅拿下7分，雷霆最終慘敗收場。數據與戰果同樣說話。雷霆本季戰績依舊亮眼，但少數幾場敗仗中，馬刺就佔了其中一半。無論是在拉斯維加斯的NBA盃準決賽，還是這場例行賽正面對決，雷霆幾乎都找不到破解馬刺的方法。本場比賽上半場仍呈現拉鋸，雷霆一度以60：58領先，但第三節馬刺拉出攻勢後就完全接管比賽，第四節更是一路擴大差距，讓文班亞馬得以提前坐回板凳，輕鬆看著隊友關門。外界普遍認為，文班亞馬與與霍姆格倫曾在新人王競逐中正面交鋒，是新世代長人的代表性人物，因此宿敵論自然甚囂塵上。但文班亞馬顯然不願給予這樣的定位。部分美媒則指出，真正可能與文班亞馬形成長期對抗的，反而是另一位狀元級新星弗拉格（Cooper Flagg），而非已隨雷霆拿過總冠軍的文班亞馬。畢竟，冠軍履歷仍是文班亞馬目前最大的底氣，也被認為會成為刺激文班亞馬的重要動力。值得一提的是，馬刺與雷霆很快就會在聖誕大戰再次交鋒，這場比賽勢必因文班亞馬的強硬發言而更添看點。即便本人否認宿敵關係，但連續被馬刺壓制的雷霆，勢必想在主場找回顏面。