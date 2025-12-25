我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊前鋒強森（Cameron Johnson）傳出傷情。根據ESPN名記者Shams Charania報導，鋒強森在日前作客對達拉斯獨行俠、以131：130惜敗的比賽第四節中，右膝遭遇「骨挫傷（bone bruise）」，預計將缺席一段時間，不過檢查結果顯示並未出現最嚴重的狀況。目前金塊兩名季初的先發前鋒強森和戈登（Aaron Gordon）都有傷病問題，球隊深受困擾。Charania指出，強森賽後接受MRI檢查，結果顯示右膝並無結構性損傷或重大傷勢，金塊方面也暫時鬆了一口氣。這次傷勢發生在比賽最後不到10分鐘。當時獨行俠新星弗拉格（Cooper Flagg）強勢切入禁區未果，隨後試圖搶下進攻籃板，強森同樣起跳爭搶，兩人落地時未能控制住球，皮球彈向獨行俠後衛 哈迪（Jaden Hardy）。強森在落地瞬間隨即痛苦倒地，緊抓右膝、表情相當痛苦。隨後金塊請求暫停，醫療團隊進場檢視，強森最終在攙扶下跛行離場。球隊一度將他的狀態列為「右膝扭傷、回歸成疑」，但之後並未再回到場上。值得注意的是，強森在2022-23賽季效力鳳凰城太陽期間，曾在賽季初期撕裂右膝半月板並動刀治療。此次傷勢同樣發生在右膝，難免引發外界擔憂，不過目前評估顯示，這次傷情明顯輕微許多。以「3&D」著稱的強森，本季是他加盟金塊的第一年，場均可貢獻11.7分，投籃命中率46.1%，三分球命中率高達42.9%，是聯盟效率出色的外線射手之一。他在今夏交易中由布魯克林籃網轉戰丹佛，該筆交易將小波特（Michael Porter Jr.）送往籃網。截至目前，強森已為戰績21勝8負的金塊先發出賽28場，生涯三分球命中率達39.4%。接下來金塊勢必需在他缺陣期間調整輪換，靜待傷勢恢復狀況進一步明朗。