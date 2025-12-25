我是廣告 請繼續往下閱讀

效力東京養樂多燕子的強打村上宗隆，透過入札制度挑戰大聯盟之路正式啟程。25歲的村上與芝加哥白襪達成一紙為期2年、總值3400萬美元的合約，並於美國時間12月22日（台灣時間23日）在主場Rate Field舉行入團記者會，身穿背號5號的全新球衣亮相，宣告「村神」的MLB篇章正式展開。對於村上的未來表現，日本前大聯盟投手、同時也是他在養樂多時期的前輩五十嵐亮太在接受日本媒體《》訪問時，給出了相當具體的評價標準。五十嵐直言，村上要在大聯盟首年站穩腳步，「OPS .800」將會是一條非常現實、也合理的及格線。五十嵐指出，白襪目前正處於重建階段，球隊近年戰績低迷，但這樣的環境反而有利於村上爭取穩定出賽機會。「與其去一支已經完成體系的強隊，不如在重建中的球隊累積經驗與打席，對他來說是正確的選擇。」從數據面來看，五十嵐認為村上在大聯盟首年不必過度追求高打擊率，「打擊率大概2成中後段就可以」，真正的關鍵在於長打與上壘能力的結合，也就是OPS。他以洛杉磯道奇內野手、世界大賽功臣蒙西（Max Muncy）作為比較案例指出，蒙西本季打擊率僅.243、19轟，但OPS高達.846，依然是具備價值的中心棒次打者。「如果村上能夠繳出OPS超過.800、全壘打20支以上，那就可以說是一個合格、甚至不錯的第一年。」回顧過往由養樂多入札挑戰大聯盟的野手前例，岩村明憲在2007年首季OPS為.770，青木宣親2012年為.788，兩人都成功站穩MLB舞台。相較之下，村上在日本職棒生涯的通算OPS高達.951，即便考量環境差異，「OPS .800」依舊被視為合理且具可行性的目標。五十嵐也特別強調，日本選手往往是「第一年適應、第二年成長」的類型，因此不需要在首季就否定一切。「關鍵在於他能否在不迷失自我的情況下，逐步適應大聯盟的節奏與投手強度。」除了長打火力，五十嵐也盛讚村上在養樂多時期展現出的領袖氣質與團隊影響力，認為他有能力在年輕的白襪陣容中，成為帶動氣氛與文化的核心人物。「如果有一天大家說『白襪是因為村上加入才開始改變』，那會是一件非常帥氣的事。」