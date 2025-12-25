曾是洛杉磯道奇奪冠賽季的重要拼圖，如今卻仍未找到新東家。35歲的多功能外野手泰勒（Chris Taylor）在2025年球季中段遭道奇指定讓渡（DFA），轉投洛杉磯天使短暫效力後成為自由球員，休季至今仍在等待報價，生涯走到關鍵十字路口。有消息稱，舊金山巨人可能考慮簽下他，不過尚未有進一步動向。
泰勒曾是道奇功臣 簽大約後卻下滑
泰勒於2016年6月自水手被交易至道奇，成為生涯轉捩點。2017年他出賽140場，繳出打擊率.288、21轟、72打點、OPS .850的亮眼成績，助隊闖進季後賽；同年國聯冠軍賽對小熊，他以打擊率.316、2轟的表現獲選系列賽共同MVP。2018年國聯冠軍賽第7戰的關鍵守備，更被視為經典時刻之一。道奇時期，泰勒累計出賽80場季後賽，兩度奪下世界大賽冠軍，是名副其實的「十月英雄」。
不過榮光之後，現實逐漸轉冷。泰勒在2021年休季與道奇簽下4年6000萬美元（約新台幣94億元）續約，但此後成績一路走低。2025年，隨著新援崛起、角色被壓縮，他失去名單位置，最終在季中被釋出。道奇隨隊記者指出，隨著球隊戰力全面升級，Taylor的定位被邊緣化，離隊其實早有跡象。
轉戰天使未見起色 泰勒恐淡出聯盟
轉戰天使後，泰勒出賽30場僅繳出打擊率.179、2轟、10打點，復甦跡象有限，也使得對他表達興趣的球隊不多，來季去向仍不明朗。
儘管如此，外界仍不忘肯定他對道奇的歷史價值。評論指出，泰勒曾靠著調整揮棒與多守位能力完成「重生」，成為超級工具人、季後賽英雄與冠軍成員，「他的名字將長留球迷記憶之中」。只是，走過巔峰與低谷，這位35歲老將是否還能再度踏上「再生之路」，成為休季市場的一大懸念。
消息來源：twsn
