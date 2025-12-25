洛杉磯湖人本季開局氣勢如虹，目前以19勝9敗穩居西區第四。儘管當家球星詹姆斯（LeBron James）因傷缺席了過半場次，但球隊雙槍唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）展現出驚人的化學反應。這對不僅在場上展現「史上最強得分組合」之一的威力，場下那種像10歲男孩一樣的幼稚競爭與兄弟情誼，正成為湖人凝聚力的核心。《ESPN》近日撰文指出唐西奇在12月初的休息日中，曾邀請里夫斯到自家豪宅作客，就在保齡球道PK了一番，事後受訪時兩人還相當有默契的誰也不認輸。
里夫斯自爆保齡球「橫掃」唐西奇！主人竟稱：我是怕他緊張
根據《ESPN》報導，唐西奇近期在曼哈頓海灘購入了一座價值不菲、曾屬於網壇名將莎拉波娃（Maria Sharapova）的豪宅。這座擁有5間臥室的極簡風豪宅中，最令這群籃球員瘋狂的是地下一樓的雙車道保齡球場。
里夫斯回憶，12月初的一個晚上，唐西奇傳簡訊邀他去「家裡坐坐」，結果到了現場才發現要跟他比一場認真的保齡球賽。里夫斯宣稱自己當晚3勝0敗橫掃了唐西奇，但唐西奇卻傲嬌地對媒體表示：「那是我讓他的，畢竟他是第一次來我家，我得讓他感到自在點。」這種誰也不服輸的垃圾話正是這兩人的日常。
「史上第二」得分雙人組！兩人成詹皇缺陣下的救世主
這對好友的默契並非僅止於場下的鬥嘴。數據顯示，唐西奇與里夫斯本季平均合砍61.4分，成為過去60年來聯盟得分第2高的雙人組合，僅次於2019-20賽季的哈登（James Harden）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。
在詹姆斯缺陣期間，兩人的表現堪稱夢幻。其中唐西奇開季前兩戰狂轟92分，展現恐怖統治力；里夫斯在唐西奇受傷期間，曾繳出平均40分、10助攻、5.3 籃板的數據，帶領球隊取得2勝1敗，並包含一記致勝的絕殺球，頗有「一哥」的風範。
湖人教練團指出，這兩人的球風極其契合，因為他們都熱愛傳球且能給對方的防守製造巨大壓力。目前湖人在「直接切入得分」數據上領跑聯盟，其中里夫斯排名球員第一，唐西奇則緊隨其後位居第二。
「變成熟就打一架！」唐西奇與里夫斯的男孩約定
「我們就像是認識了10年的老朋友，」里夫斯說，「這種超越籃球的關心會滲透到比賽中，因為你不想讓對方失望，所以你會付出所有。」儘管兩人在場上互相批評，唐西奇甚至笑罵里夫斯「很笨」，但這種緊密的連結逐漸消弭了外界對於球隊管理層動盪或合約壓力的雜音。
唐西奇曾對里夫斯說：「如果哪天我變得成熟穩重了，請直接跟我打一架，因為我永遠不想變成熟。」里夫斯則笑著回應：「我太愛這點了。」
防守仍是挑戰 目標直指總冠軍
雖然戰績亮眼，但湖人的防守始終是一大硬傷。湖人的防守效率目前僅排名聯盟第 24，與排名榜首的雷霆及活塞相比有不小差距。湖人接下來將於台灣時間12月26日的聖誕大戰迎戰休士頓火箭，屆時唐西奇歸隊後，能否與里夫斯在場上延續這股「兄弟力量」，同時在防守端有所提升，將是湖人能否從驚奇黑馬轉變為真正爭冠強權的關鍵。
消息來源：《ESPN》
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《ESPN》報導，唐西奇近期在曼哈頓海灘購入了一座價值不菲、曾屬於網壇名將莎拉波娃（Maria Sharapova）的豪宅。這座擁有5間臥室的極簡風豪宅中，最令這群籃球員瘋狂的是地下一樓的雙車道保齡球場。
里夫斯回憶，12月初的一個晚上，唐西奇傳簡訊邀他去「家裡坐坐」，結果到了現場才發現要跟他比一場認真的保齡球賽。里夫斯宣稱自己當晚3勝0敗橫掃了唐西奇，但唐西奇卻傲嬌地對媒體表示：「那是我讓他的，畢竟他是第一次來我家，我得讓他感到自在點。」這種誰也不服輸的垃圾話正是這兩人的日常。
「史上第二」得分雙人組！兩人成詹皇缺陣下的救世主
這對好友的默契並非僅止於場下的鬥嘴。數據顯示，唐西奇與里夫斯本季平均合砍61.4分，成為過去60年來聯盟得分第2高的雙人組合，僅次於2019-20賽季的哈登（James Harden）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。
在詹姆斯缺陣期間，兩人的表現堪稱夢幻。其中唐西奇開季前兩戰狂轟92分，展現恐怖統治力；里夫斯在唐西奇受傷期間，曾繳出平均40分、10助攻、5.3 籃板的數據，帶領球隊取得2勝1敗，並包含一記致勝的絕殺球，頗有「一哥」的風範。
湖人教練團指出，這兩人的球風極其契合，因為他們都熱愛傳球且能給對方的防守製造巨大壓力。目前湖人在「直接切入得分」數據上領跑聯盟，其中里夫斯排名球員第一，唐西奇則緊隨其後位居第二。
「變成熟就打一架！」唐西奇與里夫斯的男孩約定
「我們就像是認識了10年的老朋友，」里夫斯說，「這種超越籃球的關心會滲透到比賽中，因為你不想讓對方失望，所以你會付出所有。」儘管兩人在場上互相批評，唐西奇甚至笑罵里夫斯「很笨」，但這種緊密的連結逐漸消弭了外界對於球隊管理層動盪或合約壓力的雜音。
唐西奇曾對里夫斯說：「如果哪天我變得成熟穩重了，請直接跟我打一架，因為我永遠不想變成熟。」里夫斯則笑著回應：「我太愛這點了。」
防守仍是挑戰 目標直指總冠軍
雖然戰績亮眼，但湖人的防守始終是一大硬傷。湖人的防守效率目前僅排名聯盟第 24，與排名榜首的雷霆及活塞相比有不小差距。湖人接下來將於台灣時間12月26日的聖誕大戰迎戰休士頓火箭，屆時唐西奇歸隊後，能否與里夫斯在場上延續這股「兄弟力量」，同時在防守端有所提升，將是湖人能否從驚奇黑馬轉變為真正爭冠強權的關鍵。
消息來源：《ESPN》