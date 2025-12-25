我是廣告 請繼續往下閱讀

後衛：柯瑞（Stephen Curry）





作為史上最強射手，柯瑞徹底改變了現代籃球。他不僅是生涯三分球總數與場均命中數的紀錄保持者，更展現了卓越的持球組織能力。數據顯示，勇士隊在季後賽有他在場時，每百回合能多贏7.4分，無私的球風與強大的外線牽制力使他成為這25年來影響力最大的後衛。





後衛：科比（Kobe Bryant）





柯比是這25年來最強大的得分機器之一，他完美融合了精湛的步伐、喬丹式的後仰跳投與永不服輸的「曼巴精神」。在這段期間他兩度奪得得分王，並在後歐尼爾時代帶領湖人兩度奪冠，證明了自己作為球隊絕對核心的戰鬥力。

前鋒：詹姆斯（LeBron James）





詹姆斯在多項歷史數據上皆高居榜首。他是史上得分王，並在傳球、籃板、抄截等多項領域展現了「球場指揮官」級別的全能性。除了個人紀錄，他在不同的球隊體系下皆能帶隊奪冠，尤其能維持長達20多年的穩定巔峰，可說是前無古人。





前鋒：杜蘭特（Kevin Durant）





杜蘭特被視為史上最難守的「進攻萬花筒」。無論在雷霆、勇士還是後來的球隊，他都能以恐怖的效率場均轟下25至30分。他的招牌跳投幾乎能無視任何防守，是這25年來最令防守者頭痛的進攻球員之一。





中鋒：鄧肯（Tim Duncan）





雖然曾有「大前鋒」定位的爭論，但在這段期間他有近三分之二的時間擔任中鋒。他是馬刺長青防守體系的靈魂，紮實的籃下技術與無私的球風，讓他在11年兩度奪冠期間，皆發揮了穩定軍心的作用。





▲當代傳奇「詹皇」詹姆斯（LeBron James）毫無懸念獲選為這25年來的最佳球員，並與柯瑞（Stephen Curry）、科比（Kobe Bryant）等巨星領銜年度第一隊。（圖／美聯社／達志影像）

最佳射手：柯瑞（Stephen Curry）





三分效率比聯盟平均水平整整多出近1879分，斷層式領先第二名的柯佛（Kyle Korver）。





最佳扣將：卡特（Vince Carter）





除了2000年灌籃大賽的經典，他在實戰中結合力量與美感的灌籃，幾乎獲得全數選票。





最佳組織者（平手）：詹姆斯、約基奇（Nikola Jokić）





兩人顛覆了傳統位置設定，以「高大司令塔」身分統治戰場。不僅能助攻隊友，更具備強大的個人終結能力。





最佳防守者（平手）：鄧肯、本·華萊士（Ben Wallace）





華萊士以4座DPOY證明統治力；鄧肯則是帶領馬刺在這16年間維持全聯盟最頂尖防守的中流砥柱。





▲柯瑞（Stephen Curry）三分效率比聯盟平均水平整整多出近1879分，斷層式領先第二名的柯佛（Kyle Korver）。（圖／美聯社／達志影像）

▲在教練評選中，馬刺前主帥波波維奇獲選為第一隊教練。他不僅帶領球隊在21世紀奪下4冠，其執教體系的穩定性與對籃球哲學的貢獻，被公認為史上最佳教練。（圖／美聯社／達志影像）

▲最佳第二陣容包括保羅（Chris Paul）、韋德（Dwyane Wade）、「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）、諾威斯基（Dirk Nowitzki）與約基奇（Nikola Jokić），其中約基奇以近年史詩級數據表現，被視為當代最具統治力的中鋒之一。（圖／美聯社／達志影像）

