我是廣告 請繼續往下閱讀

▲休士頓火箭近期處於二連敗小低潮。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰即將登場，洛杉磯湖人迎戰休士頓火箭，不過比賽尚未開打，雙方傷兵名單已率先成為焦點。湖人方面，八村壘（Rui Hachimura）因右側鼠蹊部傷勢管理，被列為「可能出賽」；後場方面，加布．文森（Gabe Vincent）確定因腰部背傷缺陣，使湖人後衛線再度面臨人手短缺的情況。其中，唐西奇的狀態無疑是最大變數。這名湖人核心先前在對快艇之戰遭遇碰撞後受傷，該場比賽僅出賽19分鐘便提前退場，隨後也缺席對太陽的比賽。球團對其恢復狀況保持審慎樂觀，但最終是否能在聖誕節上場，仍需視賽前熱身反應而定。本季唐西奇出賽21場，場均可攻下34.1分、8.6籃板、8.8助攻，另有1.6抄截，仍是湖人進攻體系的絕對核心。火箭方面，傷病狀況同樣不容樂觀。多里安．芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）因左腳踝傷勢恢復中，被列為出賽存疑；阿爾佩倫．申京（Alperen Sengun）因左小腿緊繃狀況未定；傑尚．泰特（Jae’Sean Tate）則因左手腕挫傷同樣列入每日觀察名單。至於後場主力佛瑞德．范弗利特（Fred VanVleet），仍在右膝前十字韌帶手術後的復健期，確定缺陣。其中，芬尼史密斯若能復出，將可能迎來本季首度亮相，對火箭的側翼防守與陣容深度都是即戰力補強。面對湖人高度集中的進攻火力，他的防守對位與空間適應性，將成為比賽關鍵之一。除了傷兵因素，這場聖誕節對決本身也帶有強烈指標性。對湖人而言，近期吞下2連敗，急需在全國轉播舞台止跌回穩；對火箭來說，同樣處於2連敗狀態，在競爭激烈的西區，每一場勝負都牽動排名走勢。在雙方陣容完整度仍充滿變數的情況下，這場比賽很可能取決於臨場出賽名單與關鍵時刻執行力。對湖人而言，若唐西奇能夠披掛上陣，不僅有助穩定進攻節奏，更可能成為聖誕大戰勝負的分水嶺。