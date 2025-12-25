我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CORTIS出道3個月，就紅遍全球。（圖／YouTube@SBSKPOP X INKIGAYO）

《SBS歌謠大戰》登場 趙雨凡、王奕翔代表說中文

▲&TEAM曾來台2次，深受台灣粉絲喜愛。（圖／YouTube@SBSKPOP X INKIGAYO）

韓流國際化 每團幾乎都有多國籍成員

每年聖誕節登場的《SBS歌謠大戰》再度掀起話題，今（25）日不只有精彩表演，紅毯更直接呈現「國際化」水準，每一組藝人上台時，主持人都會請團體派出能說日文、中文、英文的成員，向世界各地粉絲打招呼，其中，台灣出生的CORTIS成員趙雨凡，以及&TEAM的王奕翔，分別代表團體以中文問候粉絲，瞬間成為全場焦點。CORTIS趙雨凡在紅毯舞台上向粉絲表示：出道僅3個多月的他，人氣持續上升，但關於背景一直都是話題焦點，早期國籍一度成謎，後來，加上他過去，也讓身分更加明確。外界普遍認為，經紀公司初期低調處理，多少與政治敏感有關。另一位引發關注的王奕翔，則以&TEAM成員NICHOLAS身分，用中文向粉絲致謝：王奕翔本身是林口人，曾在，人氣與實績同步累積，也難怪每次開口都能掀起全場反應。事實上，放眼現在的韓流團體，早已不是清一色「全韓籍」配置，從泰國、日本、中國到台灣，各國成員被積極挖角，多國籍早已成為主流趨勢，像是BLACKPINK（韓、泰、紐西蘭）、TWICE（台、日、韓）等團體，都以多元背景成功打進全球市場。這次《SBS歌謠大戰》因為是全世界播出，自然更強調語言與國際優勢，團內有來自台灣或中國的成員，也順勢成為中文擔當，拉近與粉絲的距離。