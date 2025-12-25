每年聖誕節登場的《SBS歌謠大戰》再度掀起話題，今（25）日不只有精彩表演，紅毯更直接呈現「國際化」水準，每一組藝人上台時，主持人都會請團體派出能說日文、中文、英文的成員，向世界各地粉絲打招呼，其中，台灣出生的CORTIS成員趙雨凡，以及&TEAM的王奕翔，分別代表團體以中文問候粉絲，瞬間成為全場焦點。
《SBS歌謠大戰》登場 趙雨凡、王奕翔代表說中文
CORTIS趙雨凡在紅毯舞台上向粉絲表示：「我們也為了這次歌謠大戰，準備了一次特別的舞台，所以請大家多多期待，謝謝。」出道僅3個多月的他，人氣持續上升，但關於背景一直都是話題焦點，早期國籍一度成謎，後來接受訪問才親口透露家鄉在台北，加上他過去於直潭國小畢業典禮演出的影片不斷被挖出，也讓身分更加明確。外界普遍認為，經紀公司初期低調處理，多少與政治敏感有關。
另一位引發關注的王奕翔，則以&TEAM成員NICHOLAS身分，用中文向粉絲致謝：「大家好我是&TEAM NICHOLAS，首先我想要謝謝一直以來，世界各地支持著我們的粉絲，今後我們也會繼續努力，展現更好的表現，所以請你們繼續關注&TEAM，謝謝。」
王奕翔本身是林口人，曾在2024年回台參加拼盤演出，2025年更直接來台舉辦專場演出，人氣與實績同步累積，也難怪每次開口都能掀起全場反應。
韓流國際化 每團幾乎都有多國籍成員
事實上，放眼現在的韓流團體，早已不是清一色「全韓籍」配置，從泰國、日本、中國到台灣，各國成員被積極挖角，多國籍早已成為主流趨勢，像是BLACKPINK（韓、泰、紐西蘭）、TWICE（台、日、韓）等團體，都以多元背景成功打進全球市場。這次《SBS歌謠大戰》因為是全世界播出，自然更強調語言與國際優勢，團內有來自台灣或中國的成員，也順勢成為中文擔當，拉近與粉絲的距離。
