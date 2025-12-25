我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈奈特認為，柯瑞不只是偉大的得分手，更是徹底改變比賽樣貌的革命者。（圖／取自NBA X）

▲詹姆斯（LeBron James）長年被拿來與喬丹（Michael Jordan）並列為「史上最偉大球員」，其生涯長度、全面性與巔峰持續力仍被無數球迷與專家推崇。（圖／美聯社／達志影像）

NBA傳奇球星、名人堂成員「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），近日在播客節目《Ticket and The Truth with Kevin Garnett and Paul Pierce》中公開表態，加入「世代最佳球員（GOAT）」的論戰，並毫不猶豫地站在柯瑞（Stephen Curry）這一邊，直言：「我們正處在柯瑞的時代，他就是這個時代的GOAT。」賈奈特在節目中表示，若要定義「這個時代」的代表人物，他的答案非常明確。「我已經說過無數次了，我認為現在是柯瑞的時代。」Derik Queen強調，「他是這個時代的GOAT（史上最佳）。當我們談論遠距離投射、談論三分球，你就一定得提到那個長距離投籃的『救世主』，而我眼中的那個人，就是柯瑞。」賈奈特認為，柯瑞不只是偉大的得分手，更是徹底改變比賽樣貌的革命者，影響了整個聯盟的戰術思維與球員養成方向。談到聯盟未來，賈奈特也盛讚當前與即將進入NBA的新生代球星，包括Amen與Ausar湯普森兄弟、康寧漢（Cade Cunningham），以及新秀如弗拉格（Cooper Flagg）、奎恩（Derik Queen）等人。「我對聯盟的未來感到非常興奮。」賈奈特說道，「這些年輕球員正在冒出頭來，再加上像塔圖母（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）這些已經驗證過自己的超級球星，還有一群飢渴的年輕狼群，NBA會處在一個非常好的狀態。」他也點名，底特律活塞在康寧漢（Cade Cunningham）帶領下躍升東區強權，正是新世代快速接班的最佳例證。柯瑞生涯至今已兩度榮膺年度MVP，並率領金州勇士奪下4座NBA總冠軍，以歷史級三分火力徹底改寫聯盟生態，確立自己在當代籃球史上的地位。相對地，詹姆斯（LeBron James）長年被拿來與喬丹（Michael Jordan）並列為「史上最偉大球員」，其生涯長度、全面性與巔峰持續力仍被無數球迷與專家推崇。而且賈奈特生涯和詹姆斯高度重疊，但他卻並未選擇老對手作為時代代表，讓人玩味。