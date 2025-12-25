我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯瑞生涯共出賽11場聖誕大戰，戰績4勝7敗，場均僅17.6分、6.4助攻，三分命中率更只有28%。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰向來是聯盟一年一度的門面舞台，群星齊聚、全美直播，也成為超級球星書寫經典的重要時刻。美媒近日整理出「NBA史上聖誕大戰表現最佳的5位球員」排行榜，結果顯示，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）穩居歷史第一，而柯瑞（Stephen Curry）則在榜單對照中成為話題焦點，被點名是頂級球星中聖誕戰表現相對平淡的一人。毫無懸念的榜首人選。詹姆斯（LeBron James）生涯至今已出賽20場聖誕大戰，創下NBA歷史最多紀錄，同時也是聖誕戰勝場數（11勝）、總得分（507分）、命中球數（108球）的歷史第一人。生涯聖誕大戰場均26.7分、7.5籃板、7.2助攻，堪稱「聖誕節的代名詞」。2010年效力熱火時，他曾在聖誕戰繳出27分、11籃板、10助攻的大三元，擊敗Kobe Bryant領軍的湖人，被視為經典之作。「聖誕得分王」麥葛雷迪（Tracy McGrady）生涯僅打過3場聖誕大戰，但場均高達43.4分，是NBA史上最高。他曾在2000年轟下43分、2002年46分，2003年更以41分擊敗菜鳥時期的LeBron James，將個人招牌的流暢得分美學，完整展現在節日舞台。只要提到歷史級數據，Wilt就不可能缺席。張伯倫（Wilt Chamberlain）在1961年聖誕大戰狂轟59分、36籃板，寫下至今仍令人咋舌的紀錄。生涯6場聖誕戰，場均31.7分、25.3籃板，完全體現其「上古神獸」等級的統治力。聖誕大戰的「全能王者」。羅伯森（Oscar Robertson）生涯打過12場聖誕戰，仍保有4次大三元的歷史紀錄，也是聖誕戰助攻（145次）與罰球命中（125球）最多的球員。他在1963年聖誕戰曾繳出38分、16助攻、15籃板的全方位表現，是早期NBA節慶舞台的代表人物。現代中鋒的聖誕代表。約基奇（Nikola Jokić）在2022年聖誕大戰繳出41分、15籃板、15助攻的史詩級數據，成為NBA史上僅有的40-15-15等級表現之一。目前5場聖誕戰，場均27.8分、12.6籃板、7.8助攻，已是新世代最具代表性的聖誕巨星。身為改變NBA風格的劃時代射手，柯瑞（Stephen Curry）的歷史地位無庸置疑，但唯獨在聖誕大戰舞台上，數據卻不夠亮眼。根據統計，柯瑞生涯共出賽11場聖誕大戰，戰績4勝7敗，場均僅17.6分、6.4助攻，三分命中率更只有28%，與他生涯平均水準存在明顯落差，也讓他在「聖誕戰影響力」的歷史比較中被排在後段。台灣時間明天上午11點，金州勇士將在主場迎戰達拉斯獨行俠，Curry將再度站上熟悉卻又「不太給面子」的聖誕舞台。