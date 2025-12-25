NBA美國職籃（National Basketball Association）一年一度的聖誕大戰向來是聯盟門面級舞台，但過往不乏對戰組合失衡、傷兵攪局的情況。今年不同，美媒《The Ringer》直言：「2025年的聖誕大戰，是近年最完整、最有娛樂性的名單之一。」從新世代門面交鋒，到老牌巨星的時代對決，「尼克 vs 騎士」、「勇士 vs 獨行俠」、「湖人 vs 火箭」、「金塊 vs 灰狼」、「雷霆 vs 馬刺」5場比賽各有看點，其中更有一戰被評為「非看不可的年度鉅作」。
以下為NBA五場聖誕大戰賽前娛樂性排名與重點解析：
🏀 第5名｜尼克 vs 騎士：（台灣時間 12/26 凌晨1：00）
這場排名墊底，並非因為紐約尼克不夠強，而是克里夫蘭騎士本季表現嚴重失衡。騎士高薪陣容卻僅徘徊東區中段，內部輪換、傷病與化學反應問題頻出。《The Ringer》寫道，「聖誕節客場挑戰麥迪遜廣場花園之後，他們的賽程極其殘酷，將先後對陣火箭、馬刺、太陽、金塊、活塞和灰狼（兩次）。在那之後，球隊可能徹底崩潰了。
「考慮到球隊高達3.923億美元的薪資總額，人們不禁要問，衛冕年度最佳教練阿特金森（Kenny Atkinson）能否執教完這個賽季。更重要的是，米切爾（Donovan Mitchell）何時會感到焦躁不安？這位29歲的球員正處於職業生涯的巔峰，但他經常對隊友感到失望；由於合約問題，他正悄悄地成為一個引人注目的交易對象。」並不看好騎士本季能打出太好的內容。
反觀尼克在布朗（Mike Brown）執掌後，輪換更彈性、防守更有層次，中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）是稱職二當家，阿奴諾比（OG Anunoby）穩定扮演球隊第三核心。但整體而言，對戰張力仍略顯不足。
🏀 第4名｜勇士 vs 獨行俠：（台灣時間12/26上午6點）
《The Ringer》表示，任何一場能看到柯瑞（Stephen Curry）的比賽，都值得珍惜。只是如今的金州勇士攻守失衡、老化明顯，即便柯瑞打出近年最佳狀態之一，團隊仍難掩疲態。
真正的焦點，反而落在弗拉格（Cooper Flagg）身上。年僅19歲的弗拉格，已是聯盟關鍵時刻使用率最高的年輕球星之一，屢次在決勝時段主動點名對方王牌防守者，展現超齡沉穩。這場比賽，堪稱是「新世代接班儀式」。
《The Ringer》評價道：「看到一個剛滿19歲的球員展現出如此沉穩的氣質，簡直令人難以置信——幾乎前所未有——不禁讓人懷疑，他職業生涯MVP獎的上限是不是應該設定在2.5個。弗拉格在關鍵時刻的出場時間領先NBA，總得分也位列第四。對於那些本賽季還沒怎麼看過獨行俠比賽的人來說，這是一個絕佳的機會，可以認識這位天賦異禀的球員，他未來幾年都將是我們關注的焦點。 」
🏀 第3名｜湖人 vs 火箭（台灣時間 12/26 上午9點）
這是一組極可能在季後賽提前上演的對戰組合。「與榜單前四支球隊不同，這兩支球隊很有可能在季後賽第二輪相遇。這將是一場精彩的對決，雙方至少有四位可能入選全明星的球員」。此外，火箭年輕鋒線群與湖人內線如何應對Alperen Sengun，也將是戰術層面的關鍵看點。
詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）再度於聖誕節正面交鋒，兩人生涯聖誕戰合計已攻下791分，歷史意義十足。「這兩位巨星的時代即將落幕，他們再也無法為我們帶來如此精彩的比賽了。自2018年以來，他們就再也沒有在聖誕節當天正面交鋒過。不要把這一切視為理所當然。 」
🏀 第2名｜金塊 vs 灰狼（台灣時間 12/26 上午11:30）
這是一場「實打實的硬仗」。約基奇（Nikola Jokic）對上愛德華茲（Anthony Edwards），兩位當今聯盟最具娛樂性的球星正面對決，加上兩隊近年累積的季後賽恩怨，火藥味濃厚。
約基奇對戈貝爾（Rudy Gobert）的「中鋒專屬攻防教學影片」，向來是聖誕夜最殘酷、也最迷人的畫面之一。
🏀 第1名｜雷霆 vs 馬刺（必看）：（台灣時間 12/26 下午3:30，ABC／ESPN）
毫無懸念的榜首。
這場比賽被形容為「一場完美的聖誕大戰模板」，具備所有元素：冠軍等級強權、新世代門面、戰術博弈、潛在長期宿敵關係，奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺，在NBA盃準決賽曾交手，馬刺爆冷取勝，這次輪到雷霆尋求復仇。
場上將出現：「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）對上馬刺「無限換防」防線，文班亞馬（Victor Wembanyama）與霍姆格倫（Chet Holmgren）的未來明星長人對決，冠軍球隊的尊嚴 vs 年輕王朝的野心。美媒直言：「如果你只看一場NBA聖誕大戰，那就是這一場。」
《The Ringer》表示：「如果你對此毫不在意，我敢打賭，只要你看了Wemby（文班亞馬）的十分鐘比賽，下一個廣告時間你肯定會忍不住去搜索『聖安東尼奧馬刺隊賽程』。想看什麼應有盡有。」
消息來源：The Ringer
