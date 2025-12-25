洛杉磯道奇的補強名單再添重量級名字。美媒《Clutch Points》報導，道奇正評估以理想交易方案，向芝加哥小熊洽談換回兩屆金手套二壘手霍爾納（Nico Hoerner），並分析其與道奇陣容的適配度，以及對小熊長期薪資布局的影響。而近期不斷被捲入交易傳聞的道奇韓籍野手金慧成，則再次被點名是交易籌碼。

道奇補二壘　霍爾納CP值高

道奇本季未能固定正二壘手，休季即啟動補強計畫，先前曾傳出評估馬提（Ketel Marte）與計畫轉守二壘的比薛特（Bo Bichette）等人選。如今，霍爾納被視為更務實、經濟實惠、且能即插即用的選擇。

霍爾納在本季出賽156場，繳出打擊率.297（聯盟第2）、7轟、61打點、29盜的全能成績，並在二壘手部門奪下生涯第2座金手套（繼2023年）。大聯盟6年累計131次盜壘，跑、攻、守俱佳，被認為是聯盟頂級二壘手之一。

合約面上，霍爾納將在2025年賽季後成為自由球員。報導指出，小熊若在其FA前換回資產，有助於平衡未來風險，因此不排除在今冬或季中評估交易可能。

金慧成又成為交易籌碼

至於道奇的潛在籌碼，《Clutch Points》點名二壘手金慧成與27歲右投里佛·萊恩（River Ryan）。報導評析，金慧成具備速度與守備彈性，可成為小熊實用的工具人；而萊恩雖歷經8月手術，若復原順利，仍具備先發／牛棚雙用潛力，交易價值不低。

報導總結，若霍爾納加盟，將即刻穩定道奇打線與中線防守，並為後續戰術與資源配置釋放空間。

