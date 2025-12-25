洛杉磯道奇投手群戰力過於豪華，反而讓年輕投手的未來浮上檯面。美媒《Sports Illustrated》報導指出，道奇右投萊恩（River Ryan）在完成Tommy John手術復健後，已被視為潛在的交易籌碼之一，球隊對他的運用空間正出現微妙變化。
道奇隊輪值已滿 萊恩恐成籌碼
《運動畫刊》記者Aaron Korman在報導中分析，道奇2026年的先發輪值預期將由大谷翔平i、山本由伸、佐佐木朗希、格拉斯諾（Tyler Glasnow）、史內爾（Blake Snell）以及希恩（Emmet Sheehan）組成。在這樣的豪華陣容下，從手術中復出的萊恩，能夠獲得的先發機會勢必相當有限。
萊恩是誰？速球能力有水準
大聯盟球探報告中指出，2022年3月，萊恩在Matt Beaty的交易案中被送到道奇；自此專注於投手角色後，他的投球素質持續進步。上個賽季他因肩部疲勞缺席前兩個月，隨後復原並在7月中旬升上洛杉磯，道奇大聯盟初登板的前4場先發投了防禦率1.33的亮眼成績。然而，他的手肘在8月中旬出狀況，最終接受Tommy John手術，預計將缺席至2026年。
在健康狀態下，萊恩被認為擁有道奇農場體系中最完整的球路組合。他的四縫線速球常態落在95–98英里，最快可達100英里，並具備顯著的垂直位移，能在好球帶上緣製造大量揮空。他同時也能使用94–96英里的二縫線速球來製造滾地球。此外，他可將原本位於80英里後段、評價為plus等級的滑球，轉化為90英里出頭的卡特球使用。
萊恩的速球被給予相當高的評價，大聯盟給予他65分，而知名數據網站《Fangraph》則給了他60/60的分數，優於佐佐木朗希的45/55，與山本由伸同水準。
另外，萊恩還擁有一顆82–85英里、品質穩定的曲球，以及一顆下墜幅度不錯、速度在80英里後段的變速球，整體表現幾乎不輸前述球路，只是進壘穩定度稍遜。良好的運動能力讓他的投球動作具備延伸性，使球更快抵達打者；而乾淨的出手機制，也幫助他的控球能力持續進步。儘管他重返投手丘時將已27歲，但仍被看好具備2到3號先發投手的上限潛力。
萊恩仍然很有潛力 具備交易價值
MLB官方記者Sonia Chen也指出，萊恩「擁有極具吸引力的潛在能力，但同時伴隨術後不確定性」，正因如此，對道奇而言，他是一枚「相當有價值的交易籌碼」。報導進一步透露，道奇若選擇以萊恩作為籌碼，最迫切的補強需求在外野，希望尋找在攻守兩端都優於已成自由球員的康佛托（Michael Conforto）的人選。
不過，Korman也強調，道奇並不急於在今冬就出手交易。他提到，萊恩在2024年短暫登上大聯盟時，4場先發投了20又1/3局、防禦率僅1.33，展現即戰力潛質。總教練羅伯斯（Dave Roberts）對他抱持高度信任，仍期待他能在球隊力拚三連霸的過程中扮演關鍵角色。
現年27歲的萊恩，原本在大學時期是投打二刀流好手，2021年選秀第11輪被教士選中，2022年交易至道奇後專心投球。雖然歷經肩部不適與右肘手術，預計要到2026年才能完全回到大聯盟，但球探普遍認為他具備2到3號先發的天花板。
正如美媒所言，「隨著手術復原，萊恩的選項反而更多了」——無論是作為輪值深度培養，或是在適當時機換取即戰力，道奇都握有主動權。唯一可以確定的是，這名投手新星的未來，已成為道奇休季操作中不可忽視的一枚關鍵棋子。
消息來源：大聯盟、Fangraph
