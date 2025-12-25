NBA美國職籃（National Basketball Association）年度壓軸大戲「聖誕大戰」即將於明（26）日點燃戰火。今年聯盟精選5場頂尖對決，不僅是球員實力的較量，也是各城市消費力的戰場。根據美媒Buckets最新票價統計顯示，在「籃球聖地」麥迪遜花園廣場舉行的尼克與騎士之戰，最低票價已突破台幣1.3萬元，與最親民的雷霆對戰馬刺相比，最低票價竟相差近4.5 倍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍NBA聖誕大戰懶人包點此：NBA聖誕大戰轉播懶人包／5場連播13小時！湖人、勇士、火箭皆出戰

尼克季中錦標賽封王後　聖誕大戰票價最低近1.3萬

剛捧起季中錦標賽冠軍獎盃的紐約尼克，今年聖誕節坐鎮主場迎戰克里夫蘭騎士。這場豪門對決的「入場門檻」極高，單場最低票價高達413美元（約台幣1.29萬元），高居5場聖誕賽事之首。除了尼克近期奪冠的高人氣加持，麥迪遜花園廣場本身的歷史價值與紐約強大的市場需求，讓這張門票成為今年聖誕節最奢侈的運動消費。

想看衛冕軍趁現在？雷霆主場對決馬刺僅需2900元

與紐約的天價票形成強烈對比，今年聖誕大戰最「佛心」的賽事落在了奧克拉荷馬。雖然主場球隊雷霆身負衛冕軍光環，且對手馬刺同樣具備西區頂尖戰力，但該場比賽的最低票價僅需92美元（約台幣2894元），這也意味著在紐約看一場球的錢，在奧克拉荷馬足以讓一家四口同時進場觀賽。

詹杜交手有看點居次高票價　勇士、金塊門票平易近人

在其他場次方面，洛杉磯湖人主場迎戰休士頓火箭，因詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）的傳奇對決話題性十足，最低票價來到231美元（約台幣7263元），位居票價榜第2位。

而其他兩場比賽票價也相對親民，分別是金州勇士主場迎戰達拉斯獨行俠，最低票價146美元（約台幣4590元）；丹佛金塊與明尼蘇達灰狼的「強強對決」，僅需110美元（約台幣3458元）即可入場。

📌各對戰組合最低票價一覽：

對戰組合 (主場在後) 最低票價 (美金) 折合台幣 (約略值)
騎士 vs 尼克 $413 $12980
火箭 vs 湖人 $231 $7260
獨行俠 vs 勇士 $146 $4590
灰狼 vs 金塊 $110 $3458
馬刺 vs 雷霆 $92 $2894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buckets（@buckets）分享的貼文


更多NBA相關新聞：

NBA內幕／勇士葛林只是「假硬」？前球星怒轟：只挑軟柿子打點

NBA／東契奇小腿挫傷！列入每日觀察名單　聖誕大戰有望復出

NBA搶先看／勇士對魔術想報一箭之仇！柯瑞率灣區大軍打「殘陣」

相關新聞

李亦伸專欄／「嘴綠」Draymond Green就是NBA史上最偉大角色球員

2025年NBA聖誕大戰排名！美媒點名：「這場必看」　勇士竟只排第4

NBA最佳「聖誕大戰之王」會是誰？史上前5球星曝光　柯瑞爆冷墊底

NBA／Green飆勇士主帥Kerr「F**k 」事件始末、評論和後果一次看