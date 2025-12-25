我是廣告 請繼續往下閱讀

想看衛冕軍趁現在？雷霆主場對決馬刺僅需2900元

對戰組合 (主場在後) 最低票價 (美金) 折合台幣 (約略值) 騎士 vs 尼克 $413 $12980 火箭 vs 湖人 $231 $7260 獨行俠 vs 勇士 $146 $4590 灰狼 vs 金塊 $110 $3458 馬刺 vs 雷霆 $92 $2894

NBA美國職籃（National Basketball Association）年度壓軸大戲「聖誕大戰」即將於明（26）日點燃戰火。今年聯盟精選5場頂尖對決，不僅是球員實力的較量，也是各城市消費力的戰場。根據美媒Buckets最新票價統計顯示，在「籃球聖地」麥迪遜花園廣場舉行的尼克與騎士之戰，最低票價已突破台幣1.3萬元，與最親民的雷霆對戰馬刺相比，最低票價竟相差近4.5 倍。剛捧起季中錦標賽冠軍獎盃的紐約尼克，今年聖誕節坐鎮主場迎戰克里夫蘭騎士。這場豪門對決的「入場門檻」極高，單場最低票價高達413美元（約台幣1.29萬元），高居5場聖誕賽事之首。除了尼克近期奪冠的高人氣加持，麥迪遜花園廣場本身的歷史價值與紐約強大的市場需求，讓這張門票成為今年聖誕節最奢侈的運動消費。與紐約的天價票形成強烈對比，今年聖誕大戰最「佛心」的賽事落在了奧克拉荷馬。雖然主場球隊雷霆身負衛冕軍光環，且對手馬刺同樣具備西區頂尖戰力，但該場比賽的最低票價僅需92美元（約台幣2894元），這也意味著在紐約看一場球的錢，在奧克拉荷馬足以讓一家四口同時進場觀賽。在其他場次方面，洛杉磯湖人主場迎戰休士頓火箭，因詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）的傳奇對決話題性十足，最低票價來到231美元（約台幣7263元），位居票價榜第2位。而其他兩場比賽票價也相對親民，分別是金州勇士主場迎戰達拉斯獨行俠，最低票價146美元（約台幣4590元）；丹佛金塊與明尼蘇達灰狼的「強強對決」，僅需110美元（約台幣3458元）即可入場。