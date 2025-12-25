我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠即將在NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰中對決金州勇士，賽前一天，獨行俠主力K.湯普森（Klay Thompson）並未選擇關在球館苦練，而是以一種相當「Klay式」的方式調整狀態，與女友、饒舌天后梅根尤物（Megan Thee Stallion）一同出海放鬆，意外掀起球迷與社群熱議。根據湯普森在Instagram限時動態分享的畫面，他與梅根尤物一同搭乘私人遊艇出海，同行的還有梅根的法國鬥牛犬「4oe」。影片尾聲，小狗4oe坐在湯普森腿上，他笑稱梅根是「大船長」，隨即被梅根糾正為「副船長」，兩人互動自然又輕鬆，也讓外界一窺這對明星情侶的日常相處模式。湯普森與梅根尤物在今年夏天正式公開戀情，之後多次被拍到一同出海、釣魚。湯普森更曾透露，已將自己的船命名為「SS Stallion」，向女友致敬。這份高調又真誠的浪漫，也獲得不少球迷支持。有粉絲在社群留言表示：「他是真的大方愛她。」也有人寫道：「看到她被這樣對待，真的替她開心，她值得。」相關貼文在上個月曝光後，短時間內累積大量互動。除了海上時光，兩人也分享了不少家庭時刻。日前感恩節，梅根尤物親自下廚，為湯普森家人準備整桌料理，並在社群平台記錄過程。她坦言當下相當緊張，因為是第一次為男友全家做飯，希望藉此表達自己的心意。這份心意顯然成功傳達。湯普森的父親麥克．湯普森（Mychal Thompson）在洛杉磯ESPN節目中盛讚：「那是我吃過最好吃的感恩節大餐，梅根尤物應該改名叫梅根主廚。」巧合的是，這對情侶也將迎來兩人首次共度的聖誕節，而當天湯普森所屬的獨行俠正好將對決老東家勇士。比賽尚未開打，場外話題已提前發酵。