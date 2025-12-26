我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克原本沒料到，本季會走到這一步。在塔圖姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱重傷提前報銷、被外界視為「過渡年」的背景下，塞爾提克卻意外打出競爭力。截至本周，綠衫軍戰績18勝11敗，高居東區第三，迫使管理層重新思考在2月5日NBA交易截止日前，究竟該保守應對，還是果斷出手。如過他們想要補強衝擊季後賽，目前手中握有最具彈性的交易籌碼事後衛西蒙斯（Anfernee Simons）。根據NBA名記Jake Fischer透露，塞爾提克對西蒙斯的定位，已出現明顯轉變。過去，波士頓主要將西蒙斯視為「薪資配平工具」，希望藉由送走他27.6M美元的到期合約，降低豪華稅壓力。但隨著戰績超出預期，管理層開始評估另一條路線——用西蒙斯換回即戰力，尤其是前場輪換戰力。Fischer指出，若能將西蒙斯轉換為能在禁區與防守端發揮影響力的球員，塞爾提克甚至有機會在東區混戰中，挑戰底特律與紐約等強權，即便Tatum整季無法回歸。值得注意的是，消息人士同時強調，塞爾提克並非非賣不可。在休賽季送走哈樂戴（Jrue Holiday）與波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）後，球隊已大幅降低長期薪資負擔，這也讓高層對本季「小幅吃稅」的態度更為開放。換言之，只要市場上沒有出現真正符合需求的報價，塞爾提克並不排除留住西蒙斯打完整季。從場上表現來看，西蒙斯在波士頓的角色稱不上爆炸，但相當穩定。他本季出賽29場，場均13.0分、2.3助攻、2.1籃板，提供外線投射與持球進攻，完美融入馬祖拉（Joe Mazzulla）強調三分與空間的體系。不過，這樣的表現也使他仍被視為「可替代拼圖」，而非非留不可的核心。再加上西蒙斯正處於到期合約年，不論是補強陣容、還是調整財務結構，都極具操作價值。塞爾提克目前高度仰賴克塔（Neemias Queta）撐起禁區，但整體而言，球隊仍缺乏穩定的第二內線支柱，無論是在防守站位或籃板保護上，都有補強空間。這正是為何，只要能透過西蒙斯換回輪換等級前場戰力，同時降低豪華稅壓力，這筆交易就可能迅速被拍板。目前波士頓仍約超過豪華稅線1200萬美元，但球隊並未承受「必須清薪」的壓力，也不願為了甩掉西蒙斯而貼上首輪選秀權。