▲朱孝天酸阿信所謂的促成F4合體，只是在講場面話。（圖／朱孝天小紅書）

▲粿粿（右）、范姜彥豐（左）昨日出現在法院調解離婚案。（圖／范姜彥豐臉書）

▲香蕉（右）和老婆Cosplay大阪知名地標「固力果跑跑人」，竟被說是「丟臉丟到國外」。（圖／香蕉王俊傑臉書）

《NOWNEWS今日新聞》帶您掌握今（25）日的熱門娛樂話題：歌手王ADEN繼校唱翻車後，又被爆料在後台有大頭症，要求媒體先給訪綱，結果當天根本沒人想採訪他。朱孝天開酸阿信所謂的合體，只是在講場面話，更說其他F3成員都只想悶聲發大財。粿粿、范姜彥豐昨日現身法院交鋒，進行離婚調解。新銳創作歌手王ADEN近日深陷輿論風暴，起因是一場校園演唱會中，因面對女學生誤闖舞台互動時表情與反應引發爭議，事件持續發酵後，不僅社群討論失控，更直接衝擊工作行程；原本已敲定的台北、宜蘭跨年演出，已先後遭主辦單位撤換，等同宣告他在今年跨年檔期全面缺席。今日更被爆出他在後台排場過大，要求看先看訪綱，但現場其實沒人要採訪他的糗事。朱孝天被踢出F4合體演唱會，近日更在粉絲群組直指阿信的場面話「聽聽就好」，更不滿其他成員在他遭網暴期間選擇低調發展，形容F3們是「悶聲發大財」。針對外界仍期待F4合體一事，朱孝天直言「應該沒有了」，語氣冷淡並坦承自己已無法再回到過往狀態，「演不出那種感覺」，言論曝光後引發輿論兩極，F4重聚夢恐正式破滅。前啦啦隊成員粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波持續延燒，原本外界一度以為雙方已完成協商、簽字離婚，風波即將落幕，未料昨日聖誕節前夕，2人卻被直擊低調現身士林地方法院家事法庭正面交鋒、進行調解，甚至調解期間一度爆出大聲談話，就連外頭民眾都聽得見，可見氣氛緊張。南韓電視台SBS一年一度的年末重頭戲《SBS歌謠大戰》在聖誕節登場，《NOWNEWS今日新聞》幫大家整理好線上收看方式、完整表演卡司，不只35組豪華出演名單輪番上陣，還加碼端出4組限定合作舞台，包含TXT然竣 x KATSEYE尹彩、BOYNEXTDOOR雲鶴 x ILLIT沅禧、THE BOYZ善旴 x TREASURE Haruto x ALLDAY PROJECT旴燦、NCT泰容，陪觀眾歡度聖誕夜。節目《瘋神無雙》班底藝人香蕉（王俊傑）近日與妻子Timmy前往日本大阪旅遊，原本只是單純分享人生首次造訪大阪的喜悅，卻因一張穿搭照片意外引爆網路討論。他在社群平台曬出旅遊照，只見他在寒冷天氣中身穿背心現身街頭，畫面曝光後迅速吸引目光，沒想到卻引來部分網友冷嘲熱諷，甚至出現「丟臉丟到國外」的酸言酸語，對此他並沒有生氣，而是23字高EQ回應。