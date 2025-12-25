金州勇士本季戰績起伏不定，聖誕節前戰績僅15勝15敗，與外界期待明顯存在落差。對此，金州勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在接受美國媒體NBC訪問時也正式鬆口承認，球隊在交易截止日前，恐怕難以再發動去年那種「巴特勒（Jimmy Butler）等級」的震撼交易。此話形同等於勇士幾乎不可能發動追求「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）和「AD」戴維斯（Anthony Davis）等級的交易，證實那些終究只是傳言。
鄧利維日前作客《Warriors Pregame Live》節目，談到球隊現況與交易可能性時直言，勇士仍會尋求讓球隊變得更好的方式，但不該期待再出現翻轉賽季的超級交易。「我們一定會嘗試做一些能讓球隊變得更好的事，」鄧利維表示，「但如果指望那種等級的操作——像去年換來巴特勒、並帶來那麼大的改變——老實說，那其實不太現實。」
去年奇蹟交易難複製 今年問題出在失誤
勇士在去年交易截止日前成功換回巴特勒，隨後打出23勝8敗的強勢收官，並帶著氣勢闖進季後賽，直到柯瑞（Stephen Curry）在西區準決賽受傷才被迫止步。
然而，本季至今狀況始終無法銜接。鄧利維直指問題核心，在於球隊失誤過多。「老實說，現在這支球隊最關鍵的，就是從內部把自己變得更好，」鄧利維說，「而我們最清楚的問題，就是失誤。」
數據顯示，勇士目前場均16.2次失誤，高居聯盟第5多，僅優於拓荒者、火箭、快艇與黃蜂。
勇士防守不差 但進攻穩定性不足
鄧利維也替球隊部分表現緩頰，認為勇士並非全無亮點。「我們在防守端其實做了很多很棒的事情，」他指出，「像波斯特（Quinten Post）和格林（Draymond Green）同時在場時，禁區護框效果非常好；當Steph不在場、Jimmy帶著那組球員時，進攻其實也運轉得不錯。」
近期勇士場邊與更衣室雜音不斷，包括總教練科爾（Steve Kerr）與格林的激烈互動，以及庫明加（Jonathan Kuminga）多次DNP，都凸顯球隊正在尋找穩定性的過程中。鄧利維最後總結：「現在NBA已經變成一個『回合數的聯盟』，籃板、抄截、控制失誤都至關重要。我們大家都很沮喪，也都知道問題在哪裡，接下來就得想辦法解決。」
目前勇士暫居西區第8，正試圖延續連勝氣勢，並在聖誕大戰對決獨行俠。只是從總管的表態來看，勇士想翻轉賽季，恐怕得靠現有陣容自己找答案，而非再等一筆「救世主級交易」出現。
格林和巴特勒同時上場效果一般
另外，根據《舊金山紀事報》報道，除了小球陣容之外，巴特勒和格林本賽季在不同時在場時效率更高。該報導指出，自12月2日他們最後一次使用小球陣容以來，巴特勒和格林在總共51分鐘的出場時間內淨效率值為-24.2。戈登認為，最有效的陣容是讓巴特勒身邊圍繞著射手和控球後衛。「我認為科爾（Steve Kerr）教練會繼續嘗試找到合適的組合，」庫裡說道，「但我和Jimmy、Draymond可以一直一起打球，因為我們彼此非常了解。至於另外兩位球員，他還在嘗試找到合適的組合。我知道他希望我和Jimmy一直都在場上，Jimmy的投籃能力也讓他重現了在同樣巔峰時期的風采。」
ESPN記者Marc J. Spears在NBA Today節目中表示 ，格林可能因為經常與身材高大的球員對位而感到疲憊。 「我聽說格林有點沮喪，因為他每晚都要防守比他重40、50磅的中鋒，」Spears說。勇士隊在自由球員市場上簽下了霍福德（Al Horford），旨在讓格林有更多時間打大前鋒，但傷病限制了霍福德的出場時間，他至今只打了13場比賽。
消息來源：NBC、舊金山紀事報、ESPN
