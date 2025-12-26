布朗森（Jalen Brunson）轟下34分，替補出發的克拉克森（Jordan Clarkson）挹注25分，紐約尼克隊在第四節一度落後17分的不利局面下，完成驚天逆轉

NBA

聖誕節再度成為麥迪遜廣場花園的狂歡舞台，，最終以126：124擊敗克里夫蘭騎士，連續第三年在NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕節贏球。比賽進入決勝節初段，騎士仍以103：86大幅領先，看似即將帶走勝利，但尼克替補群徹底改寫劇本。新秀泰勒．柯雷克（Tyler Kolek）與米契爾．羅賓森（Mitchell Robinson）先後點燃反攻氣勢。柯雷克攻下16分、9助攻，還在終場前關鍵時刻成功封阻多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell），原判犯規經重播改判為阻攻，全場球迷高喊其名，氣氛瞬間沸騰。羅賓森則在禁區展現拚勁，多次搶下進攻籃板延續進攻，最終抓下13個籃板，成為逆轉的隱形功臣。在比賽最後1分05秒，布朗森命中超前比分的關鍵三分球，完成尼克13：2攻勢的最高潮。這波攻勢中，布朗森、柯雷克與克拉克森接連在外線開火，將騎士原本12分的優勢一口氣追過。布朗森全場展現領袖價值，不僅穩定輸出得分，也在最需要冷靜的時刻掌控節奏，讓尼克在聖誕節再次於主場留下經典一役。騎士方面，米契爾繳出34分、7籃板、6助攻的全能表現，達瑞斯．賈蘭德（Darius Garland）也有20分、10助攻，但球隊在第四節防線崩解，錯失三連勝機會。伊凡．莫布里（Evan Mobley）在因左小腿拉傷缺席5場後復出，貢獻14分、9籃板。騎士開賽氣勢如虹，首節在米契爾10分帶動下取得18：3開局，並以38：23領先。第三節更一度靠米契爾與賈蘭德的連線，將比分拉開至89：75，卻未能守成。